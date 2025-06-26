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Aşure günü başlangıç tarihi 2025: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayının 10. günü ne zaman?
Haber Tarihi: 26 Haziran 2025 15:21 -
Güncelleme Tarihi:
26 Haziran 2025 15:21
Aşure günü başlangıç tarihi 2025: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayının 10. günü ne zaman?
2025 yılı içerisinde Aşure gününün ne zaman başlayacağı ve sona ereceği, hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler hem de aşure geleneğini yaşatmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure günü, 2025 yılında da özel anlam ve manevi atmosferiyle idrak edilecek. Peki, 2025 aşure günü ne zaman başlar ve biter?
Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği kutsal bir gündür. En çok bilinen olaylardan biri, Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesidir. Aynı zamanda Hz. Nuh'un tufandan kurtuluşu, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçerek Firavun'un zulmünden kurtulması gibi hadiselerin de Aşure Günü gerçekleştiğine inanılır. Bu nedenle, Müslümanlar için hem yas hem de ibadet günüdür. Peki,>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. günü idrak edilen mübarek aşure günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bu günde bol bol dualar edilmesi ve oruç tutulması tavsiye edilir.
MUHARREM AYI BAŞLANGICI
Mübarek Muharrem ayı 26 Haziran Perşembe günü başlıyor. 26 Temmuz Cumartesi günü ise Safer ayının başlaması ile Muharrem son buluyor.
Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl (Miladi 622) İslami takvimin başlangıç yılı Hicri 1 olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı şeklinde kabul edildi.
"Muharrem" kelimesi, "haram kılınmış", "hürmete layık" anlamlarına gelir. "Haram aylar" Cahiliye devri uygulamasına göre, hürmet edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan Kameri aylar anlamındadır.
günde oruç tuttuğuna dair rivayetler olduğu bilinir. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiği de ifade edilir.
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