Arsenal Liverpool'u penaltılarda eledi

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup son 16 Turu maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçın ardından yapılan penaltı vuruşlarında Arsenal, Liverpool'u 5-4 yenerek tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Arsenal Liverpool'u penaltılarda eledi
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02 Ekim 2020 00:02
İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonunda normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Liverpool'u penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale yükseldi.

Tek maç eleme usulü oynanan kupanın 4. turu, 3 maçla sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmada, Anfield Stadı'nda Liverpool ile Arsenal karşılaştı. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamayınca karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılar sonunda Liverpool'u 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale kaldı.

Fulham'ı 3-0'la geçen Brentford ve Aston Villa'yı 1-0 yenen Stoke City, turnuvada çeyrek finale kalan diğer takımlar oldu.

Turnuvada çeyrek final maçları, 21 Aralık'ta oynanacak.



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