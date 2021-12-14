Arsenal'de Aubameyang'ın kaptanlığına son verildi

Arsenal'de Pierre-Emerick Aubameyang'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kaptanlığı elinden alındı.

Haber; AA
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Arsenal'de Aubameyang'ın kaptanlığına son verildi
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14 Aralık 2021 15:38
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, disiplinsiz hareketleri nedeniyle Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlık görevinin elinden alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta disiplin kurallarını ihlal eden Gabonlu yıldız oyuncunun, kaptanlık görevinden ihraç edildiği ve West Ham United ile yarın oynanacak lig maçının kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Kulüpten izin alarak yurt dışına giden Aubameyang, belirlenen tarihin bir hafta dışına çıkarak İngiltere'ye dönmüş ve bu gerekçeyle Arsenal'in geçen hafta sonu Southampton'ı 3-0 yendiği lig maçının kadrosuna alınmamıştı.

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 7 kez ağları sarstı.


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