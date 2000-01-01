Armstrong: "Klay, Jordan dönemine güzelce uyum sağlardı"

Eski NBA oyuncusu BJ Armstrong, Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın Michael Jordan dönemine "güzelce" uyum sağlayabileceğini söyledi.



Armstrong şunları söyledi:



"Bunu her zaman düşünürüm. O dönemde en çok öne çıkacağını düşündüğüm oyunculardan biri de Klay Thompson. Fiziği geniş bir adam, oyunun biraz fizikselliği var ve herkesin oynadığı şekilde oynuyor."



"Eskiden iki guardın aralık bırakması gereken setler oynardınız ve eşleşmenizin karşısında durabilmeliydiniz. Bence kendisi her gece bu eşleşmeyi alacak kadar büyük. Bence şimdi oyunu oynama şeklinden dolayı o döneme güzelce uyabilecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum."



Çapraz bağ sakatlığından önce, Klay, ligin demir adamları arasında görülüyordu ve bir sakatlık geçirdiğinde haftalarca dışarıda kalması beklendiğinde zamanından erken dönebiliyordu.



