Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 15:31 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 15:31

Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe'yi kim öldürdü?

Arife Gökçe bulundu mu, kim öldürdü sorusu, Müge Anlı programı sonrası merak edilmeye başladı. Sinan Sardoğan'ın tutuklanıp cezaevine gönderilmesinden sonra tekrar izleyicilerin gündemine geldi. Önceki haftalarda farklı bir suçtan yakalanan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolması olayında baş şüpheli olarak yer alıyor. Peki, Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe'yi kim öldürdü?

Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe'yi kim öldürdü?
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Arife Gökçe olayında son durum, ekran başındakiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Müge Anlı'da Arife Gökçe bulundu mu sorusu, Sinan Sardoğan'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin akabinde pek çok izleyicinin gündemindeki konular arasına girdi. Geçtiğimiz haftalarda emniyet güçlerinin araştırmaları üzerine suçtan yakayı ele veren Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolmasından şüpheli olarak yer almaya devam ediyor. Peki, Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe'yi kim öldürdü?

ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU?
Sinan Sardoğan'a tutuklandığı esnada Arife Gökçe'nin nerede olduğu da soruldu. Sardoğan, 'bilmiyorum' yanıtını verdi. Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve kendisinden haber alınamıyordu. Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolmasından sorumlu kişi olarak sorgulanıyordu. Arife Gökçe henüz bulunamadı. Emniyet güçleri konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
SİNAN SARDOĞAN MAHKEMEDEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tutuklanan Sardoğan mahkemedeki ifadesinde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasını kabul etmedi. Suçun işlendiği tarihte İstanbul'da olmadığını ve suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.

MÜGE ANLI'YI TEHDİT ETTİ

4 Ocak tarihinde yayınlanan programda Arife Gökçe'nin kaçırılması konusu işlendi. Şüpheli konumunda olan Sinan Sardoğan üzerine gelinmesi üzerine Anlı'ya, "Adamı sinirlendirme Müge Hanım" diye hakarette bulundu.

KAMERA ARKASINDA TECAVÜZ İDDİASI

Programda Sinan Sardoğan hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını sorulunca Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife teyzeye tecavüz ettiklerini öne sürüldü. Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini söyledi.
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