Arda Turan'ın şampiyonluk açıklaması

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi Arda Turan'dan açıklama geldi. İşte Arda Turan'ın sözleri...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'ın şampiyonluk açıklaması
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19 Şubat 2021 17:39
Arda Turan
Arda Turan
Galatasaray
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacakları kritik maç öncesinde GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, Alanyaspor maçıyla ilgili olarak "Elimizden geldiğince iyi hazırlanıp, maçta iyi mücadele edip, liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Alanyaspor maçı başka bir final. Bu sene şansımız Alanyaspor'a tutmuyor. Ancak en iyi oyunlarımızdan birini oynayarak kazanmak istiyoruz." dedi.

Takımdaki ortam ve şampiyonlukla ilgili konuşan Arda Turan "Güzel bir aile olduk. Kimse kendini as ya da yedek olarak hissetmiyor, bu çok önemliydi. Biz saha içine bakıyoruz. Sahadaki gücümüzü biliyoruz ve rakiplerimizi de bu şekilde yeneceğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir arkadaşlık var, sezon sonuna kadar böyle gidecek ve mutlu sona ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



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