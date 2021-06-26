Arda Turan'dan ilginç beğeni!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen fakat sözleşmesi Haziran ayının başında sona eren Arda Turan buna rağmen takımla birlikte antrenmana çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Arda Turan'ın Twitter'da beğendiği bir tweet dikkat çekti.Tecrübeli futbolcu, bir Twitter kullanıcısının "Galatasaray'da yeni sezonda Selçuk İnan (yardımcı antrenör), Feghouli ve Arda Turan kesinlikle olmamalı" yorumunu beğendi.Arda Turan'ın beğenisi sosyal medyada Galatasaray taraftarının da dikkatini çekti. Bazı Galatasaray taraftarları Arda Turan'ı eleştirirken, bazı taraftarlar da Arda Turan'ın takımda kalması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Arda Turan, Galatasaray'la antrenmanlara çıkmasına rağmen henüz yeni sözleşme imzalamadı.