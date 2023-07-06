Arda Güler bonservis bedeli ne kadar? Arda Güler'in yıllık maaşı ve veda açıklaması... Arda Real Madrid'te

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Real Madrid, Fenerbahçe'ye nakit olarak 20 milyon Euro bonservis bedeli verecek. Bunun yanında 10 milyon Euro oyuncu ve kulüp başarı bonusları eklenecek. Arda'nın sonraki satışından elde edilecek kârdan payın %20'si Fenerbahçe'ye verilecek. Peki, Arda Güler bonservis bedeli ne kadar? Arda Güler'in maaşı ne kadar?Fenerbahçe, ise Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in anlaşma detaylarını açıkladı."Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer detaylarını resmen açıkladı:• 20 milyon euro bonservis• 10 milyon euro bonus• Sonraki satıştan %20 pay"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım."