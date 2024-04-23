Haber Tarihi: 23 Nisan 2024 18:29 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 18:29

Arabalar (Cars) 4 ne zaman çıkacak? 2024

Arabalar (Cars) 4 ne zaman çıkacağı ile gündemde yer alıyor. Sevilen animasyon film klasiklerinden Arabalar 4.sü ile sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak Arabalar 3, 2017'de Türkiye'de vizyona girmişti. Peki, Arabalar (Cars) 4 ne zaman çıkacak?

Arabalar (Cars) 4 ne zaman çıkacak? 2024
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İlki 2006'da yayımlanan Amerikan komedi-macera ve animasyon filmi Arabalar film serisi devam edecek mi merak konusu oldu. Filmin diğer serileri Arabalar 2 filmi 2011 yılında, Arabalar 3 ise 2017 yılında Türkiye'de gösterime girmişti. Peki, Arabalar 4 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? İşte filmin detayları...

ARABALAR (CARS) 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sevilen animasyon filmi serisi Arabalar 4, 2023 Ocak ayında çıkması bekleniyor. Ancak henüz yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmedi. Film hakkında detaylar paylaşıldıkça haberimizde yer vermeye devam edeceğiz.

ARABALAR 3 KONUSU NEDİR?

Yeni jenerasyon üstün teknoloji ile üretilmiş yarışçılar tarafından gafil avlanan efsane Şimşek McQueen, talihsiz bir kaza sonucu sevdiği spordan ayrılmak zorunda kalır. Tekrar oyuna dönebilmek için, hevesli ve genç yarış teknisyeni, Crus Ramirez'in yardımlarından ve Hudson Hornet'in yaşlı tamircisi Smokey'den ve birkaç sürpriz geri dönüşten ilham alır. #95'in henüz zamanının geçmediğini kanıtlamak için çalışacak ve Piston Kupası'nı tekrar almaya çalışacaktır.
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