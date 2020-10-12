Antrenmanlara Scott Piri damgası!

Galatasaray'da Kasımpaşa yenilgisi sonrası girilen milli ara, adeta bir kamp havasında geçiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Antrenmanlara Scott Piri damgası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2020 10:40
Son maçtaki görüntüden dolayı takımına sinirlenen teknik direktör fatih terim, ipleri sıkı tutuyor; istediklerini yapamayan oyuncularının gözünün yaşına bakmıyor. lige verilen arada özellikle Piri rüzgarı esiyor.

Florya'daki çalışmalarda oyuncuların pestilini çıkartan ABD'li performans antrenörü, dün de fiziksel ve kondisyon ağırlıklı bir idman yaptırdı. kuvvet çalışmalarının ardından Sarı-kırmızılı oyuncuların adeta yürüyecek halleri kalmadı!

Fatih hoca, yaş ortalaması yüksek olan takımın fiziksel olarak daha üst düzeye çıkması için milli arada bu tip antrenmanlara önem vermiş durumda.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için