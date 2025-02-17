Haber Tarihi: 17 Şubat 2025 13:51 - Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 13:51

Ankara Fay Hattı Var mı? Ankara Fay Hattı Haritası - 2025

Ankara fay hattı var mı sorusu, son yıllarda sıkça gündeme gelen önemli konulardan biri. Türkiye, aktif fay hatlarıyla çevrili bir deprem ülkesi olduğundan, Ankara'daki fay hatları ve deprem riski merak ediliyor. Peki, Ankara fay hattı üzerinde mi? Ankara'da deprem riski var mı? İşte detaylar…

Ankara Fay Hattı Var mı? Ankara Fay Hattı Haritası - 2025
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Ankara fay hattı, başkent Ankara ve çevresindeki bölge için büyük bir jeolojik endişe kaynağıdır. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Ankara'nın, aktif bir fay hattı üzerinde yer alıp almadığı sıkça merak edilen bir konudur. Pek çok kişi, Ankara'da olası bir deprem riski hakkında endişeler taşırken, Ankara'nın fay hattı üzerindeki konumu önemlidir.

ANKARA FAY HATTI VAR MI?  

Ankara, doğrudan bir ana fay hattı üzerinde bulunmuyor. Ancak, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na (KAF) ve Batı Anadolu'daki aktif faylara yakınlığı nedeniyle dolaylı bir deprem riski taşıyor. Uzmanlara göre, Ankara'nın çevresinde yer alan yerel fay hatları da zaman zaman küçük ölçekli depremlere neden olabiliyor.

Ankara'daki Fay Hatları Hangileri?

Ankara'da doğrudan büyük bir fay hattı bulunmasa da, şehir sınırları içinde ve çevresinde bazı küçük ölçekli fay hatları mevcut. Bunlardan bazıları:

Beypazarı Fay Zonu

Çankırı Fay Hattı (Ankara'ya yakın bir bölgede yer alır)

Eskişehir Fay Hattı (Batı Anadolu'daki önemli faylardan biridir ve Ankara'ya etkisi olabilir)

Bu fay hatları, büyük depremler üretme kapasitesine sahip olmasa da, zaman zaman hissedilen küçük depremlere neden olabiliyor.

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ? 

Ankara'nın deprem riski, diğer büyükşehirler gibi yüksek seviyede olmasa da, tamamen risksiz olduğu söylenemez. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan gelen sismik dalgalar, Ankara'da hissedilen depremlere yol açabilir.

Uzmanlar, Ankara'da deprem tehlikesini düşük ila orta seviyede değerlendiriyor. Ancak, yapı güvenliği ve zemin etüdü gibi konular büyük önem taşıyor. Özellikle, Ankara fay hattı var mı?, Ankara deprem riski nedir?, Ankara'da fay hattı geçiyor mu? gibi soruların cevabı, şehirde yaşayanlar için hayati önem taşıyor.
BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..
İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum..

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

TÜRKİYE'DE YÜKSEK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER
Türkiye'deki deprem haritasından elde edilen verilere göre riskli olan iller şu şekilde;

Kocaeli

Bolu

Sakarya


Bursa

Balıkesir

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Tokat

Erzincan

Erzurum

Bingöl

Hakkari

TÜRKİYE'DE DÜŞÜK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

Türkiye'nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;

Karaman,

Kırklareli,

Nevşehir,

Aksaray,

Konya,

Edirne,

Ankara,

Niğde,

Sinop,

Giresun,

Rize,

Artvin,

Trabzon

Adana.

 
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