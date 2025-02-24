Haber Tarihi: 24 Şubat 2025 17:06 - Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 17:06

Ankara Derbi Maçı İzlenecek Mekanlar - 2025

Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak. Ancak maçı stadyumda izleme şansı olmayan Ankaralı taraftarlar için başkent, derbi coşkusunu yaşayabilecekleri birbirinden keyifli mekanlarla dolu. Peki, Ankara'da Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı nerede izlenir? Büyük ekranlar, lezzetli menüler ve taraftar atmosferiyle öne çıkan mekanları sizin için derledik. İşte Ankara'nın derbi gecesi için en iyi adresleri!

Ankara Derbi Maçı İzlenecek Mekanlar - 2025
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24 Şubat 2025'teki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Ankara'da taraftarları sokaklara dökecek. Kızılay ve Çankaya gibi merkezi bölgelerde maç öncesi ve sonrası hareketlilik artarken, mekanlar saat 18:00'den itibaren dolmaya başlayacak. Galatasaray taraftarlarının çoğunlukta olduğu mekanlarda sarı-kırmızı bayraklar dalgalanırken, Fenerbahçe taraftarları da kendi gruplarıyla maçı izleyebilecekleri alanlar yaratacak. Maçın çekişmeli geçmesi beklenirken, Ankara'daki taraftarlar da bu heyecanı tribün havasında yaşayacak.

ANKARA'DA DERBİ HEYECANI NEREDE YAŞANIR?

Ankara, futbol tutkunlarının maç günlerinde bir araya geldiği, hem lezzet hem de eğlence sunan mekanlarıyla bilinir. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının yoğunlukta olduğu başkentte, derbi maçları adeta bir şölene dönüşüyor. Çankaya'dan Kızılay'a, Ümitköy'den Bahçelievler'e kadar her semtte, taraftarların tezahüratlarla maçı yaşayabileceği mekanlar bulunuyor. 24 Şubat 2025'teki bu dev karşılaşma, beIN Sports 1 HD'den saat 20:00'de yayınlanacak ve Ankara'daki mekanlar da bu heyecanı büyük ekranlara taşıyacak.

TARAÇA MEYHANE: KIZILAY'DA DERBİ KLASİĞİ

Kızılay'ın göbeğinde, İzmir 2. Cadde'de yer alan Taraça Meyhane, maç günlerinde Ankaralı taraftarların gözdesi. 100 kişilik açık terasıyla yaz-kış hizmet veren bu mekan, büyük ekranlarda maç yayınıyla dikkat çekiyor. İnegöl köfteden tandıra, deniz ürünlerinden mezeler ve ara sıcaklara kadar geniş bir menü sunan Taraça, derbi gecesi için ideal. Galatasaray taraftarlarının sıkça tercih ettiği mekan, Fenerbahçe taraftarlarına da kapılarını açıyor. Adres: İzmir 2. Cadde No:34 Kat:2, Kızılay. Telefon: (0312) 419 2020. Erken rezervasyon yaptırmanız önerilir, çünkü maç günleri oldukça yoğun.

7 SPORTS PUB: BAHÇELİ'DE TARAFTAR BULUŞMASI

Bahçelievler'in köklü mekanlarından 7 Sports Pub, derbi maçlarında taraftarları bir araya getiren ferah bir adres. Çok sayıda televizyonu ve projeksiyon ekranlarıyla maç keyfini katlayan bu pub, geniş bira seçenekleri ve lezzetli atıştırmalıklarıyla biliniyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarının rahatça maçı izleyebileceği 7 Sports, merkezi konumuyla da avantaj sağlıyor. Adres: 7. Cadde, Bahçelievler. Telefon: (0312) 212 3456. Derbi günü kalabalık olacağından önceden yer ayırtmak mantıklı bir seçim.

ÇEŞMİ KEBAP: ÜMİTKÖY'DE LEZZET VE MAÇ BİRLİKTE

Ümitköy'deki Çeşmi Kebap, derbi heyecanını kebap ve meze keyfiyle birleştirmek isteyenler için harika bir seçenek. Kapalı salonunda ve açık bahçesinde toplam 4 büyük ekran bulunan mekan, yaklaşık 100 kişilik kapasitesiyle taraftarları ağırlıyor. Adana kebap, biftek ve zeytinyağlı mezeler eşliğinde maçı izlemek isteyenler için Çeşmi, Süper Lig'in yanı sıra Avrupa maçları için de özel programlar düzenliyor. Adres: Mutlukent Mah. 1691 Cad. No:9, Ümitköy. Telefon: (0312) 235 9393. Otopark hizmeti sayesinde araçla gelenler için de pratik.

AĞA GARDEN CAFE: ÇANKAYA'DA AİLE ORTAMI

Çankaya'da bulunan Ağa Garden Cafe, derbi maçını ailenizle ya da arkadaşlarınızla izlemek için sakin ama keyifli bir ortam sunuyor. Wifi, vale ve otopark hizmeti ile öne çıkan mekan, büyük ekranlarda maç yayını yapıyor. Zengin kahvaltı seçenekleri ve aperatif menüsüyle dikkat çeken Ağa Garden, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarına hitap ediyor. Adres: Üsküp Cd. 7A, Çankaya. Telefon: (0312) 442 6789. Maç günleri yoğunluk yaşanabileceği için erken gitmek faydalı olabilir.

CHOPS CAFE & PUB: TUNALI'DA SICAK BİR ATMOSFER

Tunalı Hilmi Caddesi'nde yer alan Chops Cafe & Pub, derbi gecesi için taraftarların uğrak noktalarından biri. Sıcak ortamı, lezzetli kokteylleri ve geniş ekranlarıyla maç yayınlarında iddialı olan bu mekan, özellikle genç taraftarlar arasında popüler. Galatasaray ve Fenerbahçe tezahüratlarının bir arada yükseldiği Chops, reservation önerilen bir adres. Adres: Tunalı Hilmi Cd. No:82, Çankaya. Telefon: (0312) 428 1919. Maç saatinden önce yer kapmak için acele edin!
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