Haber Tarihi: 04 Ağustos 2023 16:09 - Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 16:09

Anestezi atama puanları 2023: KPSS anestezi atama puanları

Anestezi atama puanları KPSS ile gündeme geldi. Anestezi olarak kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim puanıyla Anestezi alımı olup olmadığını merak ediyor. Anestezi olmak için KPSS'den kaç almak gerekir? Anestezi için KPSS hangi türden puan almak gerekir? Anestezi ortaöğretim sonuçlarına göre Hemlirelik atama puanları 2023 haberimizde.

Anestezi atama puanları 2023: KPSS anestezi atama puanları
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Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... 

Anestezi atama puanları 2023: Anestezi atama kontenjanları MEB 2023

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Anestezi için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Anestezi teknikerliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.

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Anestezi
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