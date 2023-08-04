Anestezi atama puanları 2023: KPSS anestezi atama puanları

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Anestezi için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Anestezi teknikerliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.