Anadolu Efes'te Alec Peters ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA
Anadolu Efes'te Alec Peters ile yollar ayrıldı
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30 Haziran 2020 17:03
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Alec Peters ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rekorlarla dolu mücadelemize verdiğin emekler için teşekkürler Alec. Yeni sezonda başarılar." ifadeleri kullanıldı.

Alec Peters, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda Anadolu Efes'in formasını giydi.

Peters, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 4,2 sayı ve 2,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Ligde ise 11 müsabakada lacivert-beyazlı formayı giyen ABD'li basketbolcu, 11,3 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



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