Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko'yu 95-73 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi.



Öte yandan bitime 3:27 kala çıkan gerginliğin ardından Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu, Yiğit Onan, Ahmet Düverioğlu ve Alex Perez, Anadolu Efes'te ise Chris Singleton diskalifiye edildi. Karşılaşmada daha öncesi diskalifiye edilen Jan Vesely ve Sertaç Şanlı ile birlikte toplam 7 oyuncu mücadeleyi tamamlayamadı.



Ayrıntılar birazdan...



