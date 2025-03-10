Amed SK, üç puanı 90+4'te aldı!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Bruno Lourenço kaydetti.
Pendikspor'da Kitsou, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler, ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. (3G 3B)
Amed Sportif Faaliyetler, 43 puanla ligde 8. sıraya yükselirken Pendikspor 40 puanla 13. sırada.
Stat: Pendik
Hakemler: Batuhan Kolak, Azad İlhan, Arif Dilmeç
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Dk. 59 Kitsou), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 90+1 Denic), Saiz (Dk. 46 Efe Sayhan), Bekir Karadeniz, Del Valle (Dk. 30 Mete Kaan Demir), Eze (Dk. 90+1 Topalli)
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Murat Uçar (Dk. 84 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 88 Lourenço), Poko (Dk. 46 Cassubie), Çekdar Orhan, Mosquera, Fernando (Dk. 84 Yılmaz Ceylan), Keita (Dk. 46 Adekanye)
Gol: Dk. 90+4 Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Kitsiou (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Samet Asatekin ve Mesut Özdemir, Dk. 90+4 Topalli, Dk. 90+7 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 58 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Bruno Lourenço kaydetti.
Pendikspor'da Kitsou, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler, ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. (3G 3B)
Amed Sportif Faaliyetler, 43 puanla ligde 8. sıraya yükselirken Pendikspor 40 puanla 13. sırada.
Stat: Pendik
Hakemler: Batuhan Kolak, Azad İlhan, Arif Dilmeç
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Dk. 59 Kitsou), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 90+1 Denic), Saiz (Dk. 46 Efe Sayhan), Bekir Karadeniz, Del Valle (Dk. 30 Mete Kaan Demir), Eze (Dk. 90+1 Topalli)
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Murat Uçar (Dk. 84 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 88 Lourenço), Poko (Dk. 46 Cassubie), Çekdar Orhan, Mosquera, Fernando (Dk. 84 Yılmaz Ceylan), Keita (Dk. 46 Adekanye)
Gol: Dk. 90+4 Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Kitsiou (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Samet Asatekin ve Mesut Özdemir, Dk. 90+4 Topalli, Dk. 90+7 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 58 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)
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