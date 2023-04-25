Haber Tarihi: 25 Nisan 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 10:18

Amazon Prime abonelik ücreti 2023 ne kadar? Amazon Prime üyelik iptali nasıl yapılır?

Türkiye'ye giriş yaptığı günden itibaren aylık abonelik ücreti 7.9 TL olan Amazon Prime, abonelik fiyatına yüzde 394 zam yaptı. Amazon Prime üyelik ücreti kaç lira?

Amazon Prime abonelik ücreti 2023 ne kadar? Amazon Prime üyelik iptali nasıl yapılır?
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Amazon Prime hizmeti, ülkemizde kullanıma sunulmaya başlandığı 2020 yılından beri 7,90 TL olarak ücretlendiriliyordu. Şimdi ise Amazon Prime'ın aylık fiyatı 7,90 TL'den 39 TL'ye yükseldi. Amazon Prime abonelik ücreti 2023: Amazon Prime üyelik iptali nasıl yapılır?

Amazon Prime abonelik ücreti 2023
Bir süredir ülkemizde dijital platformların fiyatlarına gelen ve can sıkan zam haberlerini sizlere aktarıyoruz. Netflix, son yılda iki kere zam yapmış ve geçtiğimiz ocak ayında en düşük üyelik ücretini 63,99 TL'ye çıkarmıştı. Benzer bir şekilde Disney+'ın da aylık aboneliği 64,99 TL, yıllık aboneliği ise 649,90 TL olmuştu. Bu süre zarfında Amazon Prime'ın ücreti ise hiç değişmemişti.
Amazon Prime hizmeti, ülkemizde kullanıma sunulmaya başlandığı 2020 yılından beri 7,90 TL olarak ücretlendiriliyordu. Geçtiğimiz sene katıldığım basın toplantısında Amazon Türkiye Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon'un Türkiye'de fiyat artırmak gibi bir planının olmadığını söylemişti. Ancak şu an işler değişti ve Amazon Prime'ın aylık fiyatı 7,90 TL'den 39 TL'ye yükseldi. Bu arada yine geçen yaz Amazon Prime'ın Avrupa fiyatlarında zam yapılmıştı, yani aslında bizdeki fiyat artışı beklenen bir şeydi.

Aslında bu, her ne kadar yüzde 400 kadar bir artış olsa da diğer platformlar göz önüne alındığında yine nispeten iyi bir meblağ. Çünkü Prime hizmeti ile sadece video izleme özelliği sunulmuyor, aynı zamanda bu abonelik kapsamında ücretsiz kargo, Prime Gaming, sadece Prime kullanıcılarına tanınan indirimler de mevcut. Bu arada Prime üyesi olmak isteyenlere 30 gün deneme süresi imkanı da hala devam ediyor.

Yeni ücretin mevcut aboneler için hangi tarihten itibaren geçerli olacağı şu an için belirsiz, çünkü uzun süredir Prime kullanıcısıyım ve bununla ilgili henüz bana bir bilgilendirme yapılmadı. Bununla birlikte bazı kullanıcılar bilgilendirme için e-posta aldığını belirtti. Hiç şüphesiz kısa süre sonra tüm kullanıcılar yeni ücretlendirmeden haberdar olacaktır.

Güncelleme: Söz konusu ücretlendirme, mevcut kullanıcılar için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminde geçerli olacak.

Amazon Prime üyeliği nasıl iptal edilir?
 Amazon Prime'ı iptal etmek için hesabınıza giriş yapın ve "Hesaplar ve Listeler" menüsüne tıklayın. Ardından "Prime" kısmına giriş yapın. Sağ üst köşedeki "Üyeliği Yönet" menüsünü seçin ve ardından "Üyeliği sonlandır" düğmesine basın. Sonraki sayfada, "Avantajlarımı İptal Et"e tıklayın ve talimatları izleyerek işlemi tamamlayın.


Aşağıdaki resimli anlatım rehberini takip ederek daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:

1. Adım: Buradaki linke tıklayarak Amazon hesabınıza giriş yapın ve sayfanın sağ üst köşesine gidin. Fareyle "Hesap ve Listeler"in üzerine gelin ve menüden "Prime Üyeliğim"e tıklayın.


2. Adım: Sayfanın sağ üst köşesinde, "Üyelik" başlığının altındaki "Ayarları güncelle" butonuna tıklayın. Ardından "Üyeliği ve ayrıcalıkları sonlandır" seçeneğine basın.

3. Adım: Sonraki sayfada Amazon, Prime avantajlarınızı sonlandırmak istediğinizden emin olup olmadığınızı soracaktır. Eğer eminseniz ve artık para ödemek istemiyorsanız "İptal İşlemine Devam Et" butonuna basmanız gerekiyor.

4. Adım: Bir kez daha sizden onay isteyen Amazon, köprüden önceki son çıkışta Prime üyelik iptal etme işleminden önce kararınızda ısrarcı olup olmadığınızdan emin olmanızı istiyor. Cevabınız hala 'evet' ise, "…. tarihinde üyeliğimi sonlandır" butonuna tıklayabilirsiniz. Fotoğrafta gördüğünüz 23 Ağustos 2021 tarihi sizde aynı olmayabilir, buradan herhangi bir kuşku duymanıza gerek yok.

Amazon Prime para iadesi yapıyor mu?

Amazon'un açıklamasına göre, Bedava Teslimat ve Prime Video dahil olmak üzere Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanmamış olan ücretli üyeler tam para iadesi alma hakkına sahiptir. Bu konuda şirketin +90 811 213 0085 numaralı müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Alternatif olarak web sitesindeki Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden çevrimiçi olarak da yetkililerle görüşebilir, Amazon para iadesi talep edebilirsiniz.

AMAZON PRIME FİLMLERİ, AMAZON PRIME VIDEO HANGİ FİLMLER VAR?

Fleabag
The Boys
The Boys 2. Sezon
The Marvelous Mrs. Maisel
The Expanse
Carnival Row
Undone
The Man in the High Castle
Transparent
Tales from the Loop
Upload
Homecoming
Goliath
Hanna
Good Omens
Good Omens
Too Old to Die Young
Sneaky Pete
Patriot
Jack Ryan
Hunters
American Gods
Star Trek: Picard
The Good Fight
Little Fires Everywhere
This Is Us
The Terror
Fear the Walking Dead
The Office
House M.D.
Seinfeld
Parks and Recreation
The X-Files


Prison Break
Heroes
Battlestar Galactica
Mad Men
Community
Downton Abbey
Buffy the Vampire Slayer
Monk
Mr. Robot
Preacher
Homeland
Married… with Children
Dawson's Creek
Amazon Orijinal Filmleri
The Big Sick
Beautiful Boy
Troop Zero
The Aeronauts
The Vast of Night
The Report
Bonus: Lisanslı Filmler
The Godfather Üçlemesi
Indiana Jones Serisi
Back to the Future Üçlemesi
Mission: Impossible Serisi
Bourne Serisi
Transformers Serisi
Fight Club
Inglourious Basterds
Pulp Fiction
Once Upon a Time in America



No Country for Old Men
Heat
Catch Me If You Can
American Beauty
The Big Lebowski
Shutter Island
Gladiator
L.A. Confidential
Man on Fire
Forrest Gump
Jaws
Watchmen
JFK
American Gangster
Public Enemies
E.T.
King Kong
Cloverfield
Oblivion
Les Misérables
Mamma Mia!
Bridesmaid
Wanted

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