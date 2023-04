Amazon Prime abonelik ücreti 2023 ne kadar? Amazon Prime üyelik iptali nasıl yapılır?

Amazon Prime abonelik ücreti 2023

Amazon Prime üyeliği nasıl iptal edilir?



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Amazon Prime hizmeti, ülkemizde kullanıma sunulmaya başlandığı 2020 yılından beri 7,90 TL olarak ücretlendiriliyordu. Şimdi ise Amazon Prime'ın aylık fiyatı 7,90 TL'den 39 TL'ye yükseldi. Amazon Prime abonelik ücreti 2023: Amazon Prime üyelik iptali nasıl yapılır?Bir süredir ülkemizde dijital platformların fiyatlarına gelen ve can sıkan zam haberlerini sizlere aktarıyoruz. Netflix, son yılda iki kere zam yapmış ve geçtiğimiz ocak ayında en düşük üyelik ücretini 63,99 TL'ye çıkarmıştı. Benzer bir şekilde Disney+'ın da aylık aboneliği 64,99 TL, yıllık aboneliği ise 649,90 TL olmuştu. Bu süre zarfında Amazon Prime'ın ücreti ise hiç değişmemişti.Amazon Prime hizmeti, ülkemizde kullanıma sunulmaya başlandığı 2020 yılından beri 7,90 TL olarak ücretlendiriliyordu. Geçtiğimiz sene katıldığım basın toplantısında Amazon Türkiye Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon'un Türkiye'de fiyat artırmak gibi bir planının olmadığını söylemişti. Ancak şu an işler değişti ve Amazon Prime'ın aylık fiyatı 7,90 TL'den 39 TL'ye yükseldi. Bu arada yine geçen yaz Amazon Prime'ın Avrupa fiyatlarında zam yapılmıştı, yani aslında bizdeki fiyat artışı beklenen bir şeydi.Aslında bu, her ne kadar yüzde 400 kadar bir artış olsa da diğer platformlar göz önüne alındığında yine nispeten iyi bir meblağ. Çünkü Prime hizmeti ile sadece video izleme özelliği sunulmuyor, aynı zamanda bu abonelik kapsamında ücretsiz kargo, Prime Gaming, sadece Prime kullanıcılarına tanınan indirimler de mevcut. Bu arada Prime üyesi olmak isteyenlere 30 gün deneme süresi imkanı da hala devam ediyor.Yeni ücretin mevcut aboneler için hangi tarihten itibaren geçerli olacağı şu an için belirsiz, çünkü uzun süredir Prime kullanıcısıyım ve bununla ilgili henüz bana bir bilgilendirme yapılmadı. Bununla birlikte bazı kullanıcılar bilgilendirme için e-posta aldığını belirtti. Hiç şüphesiz kısa süre sonra tüm kullanıcılar yeni ücretlendirmeden haberdar olacaktır.Güncelleme: Söz konusu ücretlendirme, mevcut kullanıcılar için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminde geçerli olacak.Amazon Prime'ı iptal etmek için hesabınıza giriş yapın ve "Hesaplar ve Listeler" menüsüne tıklayın. Ardından "Prime" kısmına giriş yapın. Sağ üst köşedeki "Üyeliği Yönet" menüsünü seçin ve ardından "Üyeliği sonlandır" düğmesine basın. Sonraki sayfada, "Avantajlarımı İptal Et"e tıklayın ve talimatları izleyerek işlemi tamamlayın.Aşağıdaki resimli anlatım rehberini takip ederek daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:Buradaki linke tıklayarak Amazon hesabınıza giriş yapın ve sayfanın sağ üst köşesine gidin. Fareyle "Hesap ve Listeler"in üzerine gelin ve menüden "Prime Üyeliğim"e tıklayın.2. Adım: Sayfanın sağ üst köşesinde, "Üyelik" başlığının altındaki "Ayarları güncelle" butonuna tıklayın. Ardından "Üyeliği ve ayrıcalıkları sonlandır" seçeneğine basın.Sonraki sayfada Amazon, Prime avantajlarınızı sonlandırmak istediğinizden emin olup olmadığınızı soracaktır. Eğer eminseniz ve artık para ödemek istemiyorsanız "İptal İşlemine Devam Et" butonuna basmanız gerekiyor.Bir kez daha sizden onay isteyen Amazon, köprüden önceki son çıkışta Prime üyelik iptal etme işleminden önce kararınızda ısrarcı olup olmadığınızdan emin olmanızı istiyor. Cevabınız hala 'evet' ise, " . tarihinde üyeliğimi sonlandır" butonuna tıklayabilirsiniz. Fotoğrafta gördüğünüz 23 Ağustos 2021 tarihi sizde aynı olmayabilir, buradan herhangi bir kuşku duymanıza gerek yok.Amazon'un açıklamasına göre, Bedava Teslimat ve Prime Video dahil olmak üzere Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanmamış olan ücretli üyeler tam para iadesi alma hakkına sahiptir. Bu konuda şirketin +90 811 213 0085 numaralı müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Alternatif olarak web sitesindeki Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden çevrimiçi olarak da yetkililerle görüşebilir, Amazon para iadesi talep edebilirsiniz.FleabagThe BoysThe Boys 2. SezonThe Marvelous Mrs. MaiselThe ExpanseCarnival RowUndoneThe Man in the High CastleTransparentTales from the LoopUploadHomecomingGoliathHannaGood OmensGood OmensToo Old to Die YoungSneaky PetePatriotJack RyanHuntersAmerican GodsStar Trek: PicardThe Good FightLittle Fires EverywhereThis Is UsThe TerrorFear the Walking DeadThe OfficeHouse M.D.SeinfeldParks and RecreationThe X-FilesPrison BreakHeroesBattlestar GalacticaMad MenCommunityDownton AbbeyBuffy the Vampire SlayerMonkMr. RobotPreacherHomelandMarried with ChildrenDawson's CreekAmazon Orijinal FilmleriThe Big SickBeautiful BoyTroop ZeroThe AeronautsThe Vast of NightThe ReportBonus: Lisanslı FilmlerThe Godfather ÜçlemesiIndiana Jones SerisiBack to the Future ÜçlemesiMission: Impossible SerisiBourne SerisiTransformers SerisiFight ClubInglourious BasterdsPulp FictionOnce Upon a Time in AmericaNo Country for Old MenHeatCatch Me If You CanAmerican BeautyThe Big LebowskiShutter IslandGladiatorL.A. ConfidentialMan on FireForrest GumpJawsWatchmenJFKAmerican GangsterPublic EnemiesE.T.King KongCloverfieldOblivionLes MisérablesMamma Mia!BridesmaidWanted