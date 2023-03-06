Altay için büyük bir tehlike var!

Spor Toto 1'inci Lig'de dün deplasmanda Bodrumspor'a 2-0 yenilerek son 7 maçında 6'ncı mağlubiyetini alan Altay, kötü skorların yanı sıra sergilediği futbolla da sınıfta kaldı. Bodrumspor karşısında rakip kaleye gitmekte zorlanan İzmir temsilcisi, lige verilen aradan sonraki oyunuyla umut vermedi.



Sinan Kaloğlu'nun yerine göreve gelen ve ilk maçından eli boş ayrılan teknik direktör Tuna Üzümcü de takımın kötü gidişine engel olamadı. Üzümcü yeni bir sistem oturtmaya çalıştıklarını dile getirdi. Düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Altay, üst üste aldığı yenilgilerle taraftarını korkutmaya başladı.



Geçen sezon Süper Lig'den 400 milyon TL'ye yakın borç yüküyle düşen ve transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan İzmir temsilcisi, tüm sıkıntılara rağmen olaylı Göztepe derbisi öncesine kadar Play-Off hesapları yapıyordu. Altay, derbide hükmen mağlup sayıldıktan sonra bir türlü toparlanamadı



. Olaylı derbi sonrası sadece Boluspor'u 5-1 dize getiren siyah-beyazlılar; Denizlispor, Tuzlaspor, Samsunspor, Pendikspor, Adanaspor ve Bodrumspor'a boyun eğip, Keçiörengücü ile berabere kaldı. Ulusal Kulüp Lisansı'nı alamadığı için 3 puanı da silinen Altay, galip gelemediği son 7 maçında 16 gol yerken, 6 gol atabildi.





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