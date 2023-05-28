Alioski'nin durumu Jesus'a bağlı!

Suudi Arabistan'ın Al Ahli Jeddah'tan kiralık olarak alınan Ezgjan Alioski, bir türlü kendisini teknik direktör Jorge Jesus'a kabul ettirememişti.



Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 maçın sadece 7'sinde 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki sol bekin geleceğinin, Jesus'a bağlı olduğu konuşuluyor.



Portekizli hocanın kalması durumunda, Alioski ile yola devam edilmeyeceği düşünülüyor.