Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 19:50 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 19:50

Alina Boz kimdir? Alina Boz hayatı, kaç yaşındadır, nerelidir?

Alina Boz dizi ve filmlerde gösterdiği performansla dikkat çekti. İşte Alina Boz hayatı, yaşı, doğum yeri

Alina Boz kimdir? Alina Boz hayatı, kaç yaşındadır, nerelidir?
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Alina Boz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Alina Boz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Türkiye'ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı.

2014 yılında başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya'nın yer aldığı Paramparça dizisinde Hazal karakterine hayat verdi. 2016 yılında ilk sinema filmi olan Kaçma Birader'de Zafer Algöz, Meek Baykal, Cihan Ercan, Nursel Köse, Necip Memilli gibi isimlerle birlikte oynadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Alina Boz'un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Azra) (TV Dizisi)
2018 – Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova) (TV Dizisi)
2017 – Sevdanın Bahçesi (Defne) (TV Dizisi)
2017 – Bölük (Sinema Filmi)
2016 – Kaçma Birader (Melis Kahveci) (Sinema Filmi)
2014 – Paramparça (Hazal) (TV Dizisi)
2013 – Cesur Hemşire (Canan) (TV Dizisi)

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