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Ali Koç, Andre Ayew'e sert çıktı: "Kendini göster"

Ali Koç, geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Andre Ayew ile derbi öncesinde özel bir görüşme yaptı.

Kaynak: Sabah
Ali Koç, Andre Ayew'e sert çıktı: 'Kendini göster'
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01 Kasım 2018 04:18
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Andre Ayew ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Koç, yıldız oyuncuya daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade edip, Galatasaray maçıyla birlikte kendisinden beklenen performansı vermesini istedi.

Koç, "Sen bu takımın yıldızlarından birisin. Galatasaray maçı bu camia için en büyük maç. Artık kendini gösterme zamanın geldi. Daha fazla mücadele et, daha fazla sorumluluk al. Bu takımın sana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

COCU'YA ŞANS DİLEDİ

Ayew dün sosyal medya hesabından Cocu ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Harika bir kişi, harika bir koç. Seninle çalışmak onurdu. İyi şanslar patron" notunu düştü.

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