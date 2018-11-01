Ali Koç, Andre Ayew'e sert çıktı: 'Kendini göster'

Başkanı, geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Andre Ayew ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.Koç, yıldız oyuncuya daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade edip, Galatasaray maçıyla birlikte kendisinden beklenen performansı vermesini istedi.Koç, "Sen bu takımın yıldızlarından birisin. Galatasaray maçı bu camia için en büyük maç. Artık kendini gösterme zamanın geldi. Daha fazla mücadele et, daha fazla sorumluluk al. Bu takımın sana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Ayew dün sosyal medya hesabından Cocu ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Harika bir kişi, harika bir koç. Seninle çalışmak onurdu. İyi şanslar patron" notunu düştü.