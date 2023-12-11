AKP belediye başkan adayları 2024: AK Parti belediye başkanı aday adayları ne zaman açıklanacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere 7 ay gibi bir süre kaldı. Fakat partiler, hazırlıklara şimdiden başladı. AK Parti, başta 30 büyükşehir olmak üzere belediye başkanlığı için hangi illerde ortak aday çıkartacaklarını belirlemek üzere bir heyet oluşturdu. Cumhur İttifakı ortağı MHP ile temasın ise bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, AK Parti ve MHP'nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? Süreç ne zaman başlayacak ve nasıl işleyecek? Adaylar ne zaman açıklanacak?AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin kişinin oy kullandığını ifade etti.26 Kasım Pazar günü tamamlanan temayül oylamasının akabinde konuşan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanı'mız, 'Kararı veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla o masada yerimizi alacağız. Cumhurbaşkanı'mızın başkanlık yaptığı o komisyon da kararını verecek. O tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı." ifadesinde bulundu.Adaylık takviminin önümüzdeki ay itibariyle netleşmesi bekleniyor.AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık etti.Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen temayül yoklamasını yapma amaçlarının, teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi.Şahin, "Bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz burada oylarını kullanacaklar ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecekler" diye konuştu.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın sağladığı bilgilere göre, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 3 aday adayı başvuruda bulundu.İl genelinde toplamda 248 aday adayı, belediye başkanlığı için AK Parti'ye başvuruda bulundu. Ancak, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde herhangi bir aday adayının başvuru yapmadığı belirtildi.AK Parti'ye en fazla başvurunun yapıldığı ilçe, 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu. Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, yaptığı açıklamada, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul genelinde 1411 meclis üyesi seçildiğini, bunun 714'ünün AK Parti'den, 78'inin Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) olduğunu söyledi.Başakşehir, Büyükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Esenyurt'taki nüfus artışlarının 2024'te seçilecek meclis üyesi sayılarını arttıracağını belirten Batur, mega kentte seçilecek meclis üyesi sayısının 1450'ye ulaşacağını dile getirdi.Batur, bu nedenle parti olarak 1450 meclis üyesi adayı, 39 ilçe belediye başkan adayı, bir de büyükşehir belediye başkan adayı belirlemeleri gerekeceğini kaydederek, "Toplamda 1490 adayımız olacak bu seçimde. Şu ana kadar 39 ilçede ilçe belediye başkan aday adayı sayımız 248, meclis üyesi aday adayı sayımız 2 bin 359, İBB için aday adayı sayımız 3. Bu müracaatlar içerisinde kamuoyunun da takip ettiği, kamuoyunda adı geçen bazı önceki dönem bakanlarımız veya belediye başkanlarımız yok. Bu isimler görevleri gereği partimizin doğal adayı olduğu için müracaatları gerekmiyor." ifadesini kullandı.AK Parti'nin İstanbul'daki belediye başkan adayları bu ay içinde açıklanacak. Meclis üyesi aday adaylıkları için başvurular 5 Ocak 2024'e kadar devam edecek. Maliki Ejder Batur, "Hem büyükşehir belediye başkan adayımızı hem de 39 ilçe belediye başkan adayımızı Allah nasip ederse genel merkezimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ay sonuna kadar peyderpey açıklayacaklar." dedi.Meclis üyeliklerinde sürecin biraz daha uzun olduğunu belirten Batur, "İlçelerde ve büyükşehirde adayımız belli olduktan sonra teşkilatımızla beraber bu sefer meclis üyesi listeleri oluşturacağız. O süreç Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) takvimine göre 20 Şubat'a kadar uzayacak. Ama biz belediye başkan adaylarımızı Allah nasip ederse ay sonuna kadar, dolayısıyla yıl sonuna kadar belirlemiş olacağız." şeklinde konuştu.Batur, AK Parti'nin İstanbul'da belediye başkanı ve meclis üyesi sayısını arttırmak istediğini vurgulayarak, "Hedefimiz 25 belediyemizin sayısını arttırmak ve yine büyükşehir belediyesini de inşallah yeniden almak." dedi. Bu doğrultuda aday belirleme sürecinde titiz ve detaylı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Batur, "Hedefimiz, amacımız ilave bir oy getirecek kişileri, AK Parti kriterlerine, etik kurallarına uyan bu kişileri tespit etmek ve seçime bu şekilde güçlü girmek." dedi.