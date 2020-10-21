Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan iki futbolcu affedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da geçen hafta kadro dışı bırakılan İrfan Hadzic ve Taha Yalçıner affedildi.

Haber; AA
Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan iki futbolcu affedildi
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21 Ekim 2020 20:34
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da geçen hafta kadro dışı bırakılan İrfan Hadzic ve Taha Yalçıner affedildi.

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Hadzic ve Taha Yalçıner'le bir toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantıda futbolcuların takıma dönme isteklerini ilettiği, bunun üzerine 2 futbolcunun affedilmesine karar verildiği kaydedildi.



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