Adana Demirspor-Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler (Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Adana Demirspor maçı öncesinde Okan Buruk ve öğrencileri savunma hattıyla güven veriyor. Galatasaray ligde oynadığı mücadelelerde kalesinde sadece 21 gol görürken Muslera'nın performansı dikkat çekiyor. Peki Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin başlangıç saati…



Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?





Adana Demirspor-Galatasaray maçı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında büyük bir heyecana sahne olacak. Lider Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftada puan kaybetmek istemiyor. Mücadele öncesi Galatasaray, savunma hattıyla güven veriyor ve ligde sadece 21 gol yedi. Maç, 26 Nisan Cuma günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Galatasaray maç kadrosu şu şekilde:



Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.



Aslanlar ligde çıktığı son 14 maçta galibiyetle sahadan ayrılarak en yakın rakibinin dört puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Galatasaray, derbi haftasında puan kaybına tahammül edemiyor. Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Adana Demirspor ise son haftalarda iyi bir performans sergiliyor ve taraftarı önünde galibiyet arıyor. Ancak Galatasaray'ın liderlik mücadelesi sürerken işleri zor olacak.

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan maç, rekabetin 40. karşılaşması olacak. İki takım arasındaki rekabette Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor ancak Adana Demirspor'un evindeki performansı dikkat çekiyor.

Sivasspor (E)



Karagümrük (D)



Fenerbahçe (E)



Konyaspor (D)

Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.