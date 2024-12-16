Haber Tarihi: 16 Aralık 2024 18:36 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 18:36

Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz

Adana Demirspor Beşiktaş maçı bein Sports ücretsiz link | Adana Demirspor Beşiktaş maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Adana Demirspor Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı izleme detayları

Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz
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beIN Sports Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayını! Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA




ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS HABER İZLE



Adana Demirspor Beşiktaş maçı hakemi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı öncesi form durumları


Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak. Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek. Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Manev, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Yusuf, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al-Musrati, Rafa Silva, Chamberlain, Muçi, Semih.


Kara Kartal yıldızlardan yoksun

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına yıldız oyuncularından yoksun çıkacak. Bodo/Glimt maçında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmız kart nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista ve Ciro Immobile de Adana Demirspor deplasmanında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak.

Felix Uduokhai dönüyor

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Felix Uduokhai'nin karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor. Uduokhai'nin yanı sıra özel sebepler nedeniyle Norveç'e götürülmeyen Milot Rashica da teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin oynatması durumunda görev alabilecek.

5 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Ciro Immobile de kafrt sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

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