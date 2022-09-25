Adana'da dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına düzenlenen 6'ncı İsmet Atlı Karakucak Güreş Festivali, çeşitli il ve ilçelerden gelen 510 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Güreşlerde Halil Hopur'u yenen Ali Böncüoğlu başpehlivan oldu.



ADANA'DA STADYUMDA YAPILDI



Kozan ilçesi Faydalı Mahallesi'nde bulunan bir futbol sahasında gerçekleşen 6'ncı İsmet Atlı Karakucak Güreş Festivali'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.



"İSMET ATLI, GÜREŞ TUTANLARI ÇOCUĞU GİBİ SEVERDİ"



510 güreşçinin katıldığı festival, minik yıldızlar, büyükler ve başpehlivan olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda Atlı ailesi adına konuşan Mustafa Atlı, "Bir şampiyondan bahsediyorum. Bunun haricinde İsmet Atlı bir vatan sevdalısı. Vatan ve Millet aşığı. İsmet Atlı, kitaplar yazmış bir şair, Adana'nın tek olimpiyat ve dünya şampiyonu. Adanalı olup üstün hizmet madalyası alan tek şampiyon. İsmet Atlı'nın çocuğu olmadı. İsmet Atlı güreş tutan çocukları kendi çocuğu gibi severdi" dedi.



BAŞPEHLİVAN ALİ BÖNCÜOĞLU



Organizasyonların sonunda rakibi Halil Hopur'u yenen Ali Böncüoğlu başpehlivan oldu.





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