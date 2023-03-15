Haber Tarihi: 15 Mart 2023 14:17 - Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 14:17

ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? (Mart 2023 ABD ÜFE-TÜFE verileri)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına nerede nokta koyacağına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarında oynaklığa neden olmayı sürdürürken, ülkede açıklanan makroekonomik veriler günden güne fiyatlamaları daha da zorlaştırıyor. Peki, ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak?

ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? (Mart 2023 ABD ÜFE-TÜFE verileri)
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ABD üretici enflasyonu verileri, birçok kişinin gündeminde yer alması nedeniyle ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? ABD ÜFE verileri hangi tarihte açıklanıyor?

ABD ÜFE VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün saat 15.30'da ABD ÜFE verisi açıklanacak. Beklenti 6,0'dan 5,4'e düşmesi şeklinde. Çekirdek ÜFE'nin de 5,4'ten 5,2'ye düşmesi bekleniyor. Beklentilerden daha düşük veriler değerli metallerde yükselişin kaldığı yerden devamını getirir.

OCAK AYI ABD ÜFE VERİLERİ
 ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde beklenenden fazla yükseliş kaydeden verinin yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. ÜFE, geçen yıl aralıkta ise yüzde 0,2 azalmıştı.
Üretici fiyatları, ocakta yıllık bazda da yüzde 6 artış kaydetti. Bu dönemde yüzde 5,4 olması öngörülen üretici enflasyonu, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 6,5 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 5,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,9 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,8 artış göstermişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
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