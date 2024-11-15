A Milli Takım'da en büyük koz Kerem

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde cumartesi günü Galler ile Kayseri'de karşılaşacak.



KEREM ÖNE ÇIKTI



Uluslar Ligi'nde geride kalan 4 maçta A Milli Takımımız'ın 10 puanı var. Üst üste kazanılan son 3 maçta ise Kerem Aktürkoğlu'nun etkili performansı öne çıktı.



Kerem, 4-2'lik İzlanda maçında 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlarken, 1-0'lık Karadağ mücadelesinde galibiyet golünü İrfan Can Kahveci attı. Öncesinde 3-1 kazanılan İzlanda mücadelesinde Kerem hat-trick yaptı.



EN ÖNEMLİ KOZ



Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da muazzam bir sezon geçiren 26 yaşındaki yıldız, Portekiz ekibinde forma giydiği 11 karşılaşmada 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kerem, Galler maçında Montella'nın bir numaralı hücum silahı olacak.



