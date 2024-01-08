9 Ocak 2024: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Pazar günü gece saatlerinde de Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemi tüm yurdu etkisi altına alacak. Bursa'da dahil olmak üzere bazı illerimizde rüzgar, sağanak ve kar yağışları görülecek.

Lodos ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ederken öğrenciler 9 Ocak'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Ancak şu ana kadar bir açıklama gelmediği için 9 Ocak Salı okullar tatil değildir.