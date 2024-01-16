Haber Tarihi: 16 Ocak 2024 12:57 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 12:57

65-66-67-68-69 ortalama ile teşekkür belgesi alınır mı? 2024

65-66-67-68-69 ortalama ile teşekkür alınır mı, sorusu, karnelerin alınmasına çok az bir süre kala merakla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından tatile gideceği süreçte, alınacak olan belgeler de önem arz edecek. Peki, 65-66-67-68-69 ortalama ile teşekkür alınır mı? İşte, o detaylar

65-66-67-68-69 ortalama ile teşekkür belgesi alınır mı? 2024
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Ortaokulda ve lisede 65-66-67-68-69 ortalama ile teşekkür alınır mı sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde netlik kazandı. Ortaokul ve lisede farklılık arz eden teşekkür belgesi hakedişi, belirli bir ortalamaya göre değişkenlik göstermektedir. Peki, 65-66-67-68-69 ortalama ile teşekkür alınır mı? İşte, o detaylar

ORTAOKULDA 65-66-67-68-69 ORTALAMA İLE TEŞEKKÜR ALINIR MI?

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

LİSEDE 65-66-67-68-69 ORTALAMA İLE TEŞEKKÜR ALINIR MI?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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