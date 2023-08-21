3. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2023/2024 MEB takvimi

Yaz tatilin bitmesine sayılı günler kala okulların açılma tarihi merak ediliyor. 16 Haziran Cuma günü yaz tatiline çıkan milyonlarca öğrenci tatilini keyfini çıkartırken bir yandan da dönüş takvimini kontrol ediyor. Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında binlerce yeni öğrenci 9. sınıfa başlayacak. Peki, 3. sınıflar okula ne zaman başlayacak?İlkokul 3. sınıf kayıtları için tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemin başlangıç tarihi 11 Eylül 2023 olarak belirlenirken okulların kapanma tarihi ise 14 Haziran 2024 olarak duyuruldu.İlkokul 1. sınıf kayıtları için tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilecek.İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacak.30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.Öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Okula başlaması öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.Sınıf listeleri: sınıf mevcuduna, kız, erkek öğrenci sayısına, yabancı uyruklu öğrenci sayısına ve özel eğitim gereksinimli öğrenci sayısına bakılarak 1 Eylül 2023 Cuma günü okul müdürlüğü tarafından oluşturulacak.Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilir. 4 Eylül 2023 Pazartesi günü sınıf listeleri okul kapılarına asılacaktır.1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)4. İki Top A4 Fotokopi KâğıdıÖğrenci nakil başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır.Başvurular hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında öğrenci velisi tarafından aşağıda istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapılacaktır.Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.Yarıyıl tatili; 22 Ocak – 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.