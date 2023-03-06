3. cemre ne zaman düşüyor? Cemre toprağa ne zaman düşer? 2023 cemre tarihleri

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3. cemre ne zaman düşecek? sorusu son gelişmelerle takip ediliyor. Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre de 27 Şubat'ta suya düştü.7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılan cemre sıcaklığın artması olarak biliniyor. Peki 3. cemre ne zaman düşecek 2023? Son cemre ne zaman düşüyor?Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Bahar müjdecisi olarak bilinen cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düştü.Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.