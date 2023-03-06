Haber Tarihi: 06 Mart 2023 09:18 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 09:18

3. cemre ne zaman düşüyor? Cemre toprağa ne zaman düşer? 2023 cemre tarihleri

3. cemre ne zaman düşüyor,düşer sorularının cevabı 2023 cemre tarihleri ile belli oldu. Soğuk kış aylarının ardından baharın gelişini müjdeleyen cemre birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek. Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemrenin birincisi havaya, ikincisi ise suya düşmüştü. Peki, 3. cemre ne zaman düşecek? 2023 cemre tarihleri

3. cemre ne zaman düşüyor? Cemre toprağa ne zaman düşer? 2023 cemre tarihleri
Abone Ol
3. cemre ne zaman düşecek? sorusu son gelişmelerle takip ediliyor. Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre de 27 Şubat'ta suya düştü.7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılan cemre sıcaklığın artması olarak biliniyor. Peki 3. cemre ne zaman düşecek 2023? Son cemre ne zaman düşüyor? 
3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

İKİNCİ CEMRE NEREYE DÜŞTÜ?

Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Bahar müjdecisi olarak bilinen cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düştü.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den son 7 sezonun en iyi performansı Fenerbahçe Fenerbahçe'den son 7 sezonun en iyi performansı
Trabzonspor'da en iyi Abdülkadir Ömür Trabzonspor Trabzonspor'da en iyi Abdülkadir Ömür
Beşiktaş'tan sezon sonu için 3 transfer planı Beşiktaş Beşiktaş'tan sezon sonu için 3 transfer planı
Trabzonspor'da tek adaylı seçim Trabzonspor Trabzonspor'da tek adaylı seçim
Trabzonspor'da gözler Bakasetas'ta Trabzonspor Trabzonspor'da gözler Bakasetas'ta
Trabzonspor'da 'serbest kalma' tehlikesi Trabzonspor Trabzonspor'da 'serbest kalma' tehlikesi
Cenk Tosun dünyaları kaçırdı Beşiktaş Cenk Tosun dünyaları kaçırdı
Trabzonspor'da kadro var, sonuç yok Trabzonspor Trabzonspor'da kadro var, sonuç yok
Galatasaray'da yıldızlar sezon sonuna kaldı! Galatasaray Galatasaray'da yıldızlar sezon sonuna kaldı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray, Beşiktaş'ın rekorunu egale etti!
2
PSV'den Patrick van Aanholt kararı
3
Ten Hag: "Kafasını kaybetmiş 11 kişi gördüm"
4
Klopp: "Alınacak daha çok maç var"
5
Galatasaray, Alex Telles'i istiyor!
6
Real Madrid deplasmanda ağır yara aldı
7
Gary Neville: "Burada bir rezalet izledik"

SON HABERLER

yukarı ok