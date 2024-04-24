24 Nisan okullar tatil mi, var mı? 2024 bugün okullar tatil mi?

Pazartesi gününe denk gelen 22 Nisan yarım gün mü sorusu 23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle araştırılıyor. Özellikle tatil planı yapacaklar resmi tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bilindiği üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. 22 Nisan yarım gün mü? 24 Nisan okullar tatil mi, ders olacak mı? İşte 2024 resmi tatil günleri...





Bakanlık tarafından belirtilen kurallar gereğince 23 Nisan gününün ertesi günü 24 Nisan için resmi tatil veya yarım gün uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle 24 Nisan Çarşamba günü Bakanlığa bağlı okullarda eğitim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

Milli Eğitimin paylaşmış olduğu resmi tatiller takviminde 23 Nisan günü, 19 Mayıs günü, 30 Ağustos günü ve 29 Ekim günü zorunlu olarak okulların ve iş yerlerinin kapatılması gerekiyor.