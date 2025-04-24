24 Nisan (Bugün) Bankalar Açık mı, Kapalı mı?

Dün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildi ve bu nedenle bankalar kapalıydı. Ancak, 24 Nisan 2025 Perşembe günü resmi tatil değildir. Bu sebeple, bugün bankalar normal çalışma saatlerine geri dönmüştür. Yani, 24 Nisan'da bankalar açık ve hizmet vermektedir. Eğer dün halledemediğiniz bankacılık işlemleriniz varsa, bugün banka şubelerini ziyaret ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bankaların bugün açık olması, vatandaşların bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktadır.

24 Nisan 2025 Perşembe günü, Türkiye'deki tüm özel ve kamu bankaları normal çalışma saatleri içerisinde açıktır. Bu durumda, Ziraat Bankası bugün açık mı?, Vakıfbank 24 Nisan'da çalışıyor mu?, Halkbank bugün açık mı?, Garanti BBVA 24 Nisan'da açık mı?, İş Bankası bugün çalışıyor mu?, Akbank 24 Nisan'da açık mı? gibi soruların cevabı evettir. 24 Nisan Perşembe günü tüm banka şubeleri müşterilerine hizmet vermektedir. Eğer bankacılık işlemlerinizi şube üzerinden yapmanız gerekiyorsa, bugün bankaları ziyaret edebilirsiniz. Bankaların bugün açık olması, bayram sonrası oluşan yoğunluğun da dağılmasına yardımcı olacaktır.

24 Nisan 2025 Perşembe günü bankaların normal çalışma saatleri geçerlidir. Genel olarak, bankalar sabah 09:00 veya 09:30 gibi açılmakta ve öğle tatili sonrası tekrar hizmete girerek akşam 17:00 veya 17:30 gibi kapanmaktadır. Ancak, bankadan bankaya küçük farklılıklar olabileceği için, gitmek istediğiniz bankanın özel çalışma saatlerini kontrol etmeniz önerilir. Bankaların bugün normal saatlerde açık olması, planlarınızı yaparken size kolaylık sağlayacaktır.