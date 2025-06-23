Haber Tarihi: 23 Haziran 2025 15:44 -
Güncelleme Tarihi:
23 Haziran 2025 15:44
2025 LGS iptal mi olacak, tekrarlanacak mı?
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yaşanan ciddi bir organizasyon hatası, hem öğrencileri hem de velileri ayağa kaldırdı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Şahinler Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, sınavın ilk oturumunda kendilerine yanlış kitapçıkların dağıtıldığını belirtti. LGS tekrarlanacak mı, LGS iptal mi olacak soruları veli ve öğrenciler tarafından cevap bekliyor.
LGS tekrarlanacak mı, LGS iptal mi olacak merak ediliyor. Şahinler Anadolu Lisesi'nin 1 No'lu sınav salonunda öğrenciler sınav kitapçıklarını almalarının ardından sınava başladı. İlk oturum başladıktan yaklaşık 15 dakika sonra, görevli öğretmenlerden biri kitapçıkların yanlış dağıtıldığını fark etti.>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
Durumun ardından kitapçıklar öğrencilerden toplandı, yeniden dağıtıldı. Sınav sürecinin ortasında yapılan müdahale, öğrencilerin dikkatini dağıttı ve konsantrasyonlarını ciddi şekilde bozdu. Veliler yaşanan kargaşanın kamera kayıtlarında da görülebileceğini ifade ediyor.
LGS TEKRARLANACAK MI?
2025 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) yaşanan skandal niteliğindeki hata, sınavın tekrarlanma ihtimalini gündeme taşıdı. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Şahinler Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen olayda, sınavın birinci oturumunda öğrencilere yanlış kitapçıklar dağıtıldı.
Hatanın sınav başladıktan 15 dakika sonra fark edilmesiyle kitapçıklar değiştirilse de, bu değişim sınav ortamında ciddi bir kargaşaya yol açtı. Öğrencilerin dikkatleri dağılırken, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay sonrası CİMER'e şikayetlerde bulunan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran ve savcılığa suç duyurusunda bulunan veliler, çocuklarının emeklerinin heba olmaması için sınavın tekrar edilmesini talep ediyor. Şu an için LGS sınavının tekrarlanmasına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.
LGS İPTAL Mİ OLACAK?
Yaşanan kitapçık skandalı sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Henüz Türkiye genelindeki LGS sınavının tamamının iptal edilmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı. Ancak Şahinler Anadolu Lisesi'nin ilgili salonunda sınava giren öğrenciler açısından özel bir değerlendirme yapılabileceği konuşuluyor.
Veliler, yalnızca bir salonda yaşanmış gibi gösterilerek olayın küçümsenmesini kabul etmiyor. Öğrencilerin sınav sırasında kitapçıklarının ellerinden alınarak birkaç kez değiştirildiğini, sınıfa girip çıkan görevlilerin konsantrasyon bozduğunu ve birçok çocuğun ağladığını anlatan aileler, çocuklarının yaşadığı travmanın görmezden gelinmemesi gerektiğini savunuyor.
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