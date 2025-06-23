2025 LGS iptal mi olacak, tekrarlanacak mı?

LGS tekrarlanacak mı, LGS iptal mi olacak merak ediliyor. Şahinler Anadolu Lisesi'nin 1 No'lu sınav salonunda öğrenciler sınav kitapçıklarını almalarının ardından sınava başladı. İlk oturum başladıktan yaklaşık 15 dakika sonra, görevli öğretmenlerden biri kitapçıkların yanlış dağıtıldığını fark etti.

Durumun ardından kitapçıklar öğrencilerden toplandı, yeniden dağıtıldı. Sınav sürecinin ortasında yapılan müdahale, öğrencilerin dikkatini dağıttı ve konsantrasyonlarını ciddi şekilde bozdu. Veliler yaşanan kargaşanın kamera kayıtlarında da görülebileceğini ifade ediyor.

2025 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) yaşanan skandal niteliğindeki hata, sınavın tekrarlanma ihtimalini gündeme taşıdı. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Şahinler Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen olayda, sınavın birinci oturumunda öğrencilere yanlış kitapçıklar dağıtıldı.

Hatanın sınav başladıktan 15 dakika sonra fark edilmesiyle kitapçıklar değiştirilse de, bu değişim sınav ortamında ciddi bir kargaşaya yol açtı. Öğrencilerin dikkatleri dağılırken, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay sonrası CİMER'e şikayetlerde bulunan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran ve savcılığa suç duyurusunda bulunan veliler, çocuklarının emeklerinin heba olmaması için sınavın tekrar edilmesini talep ediyor. Şu an için LGS sınavının tekrarlanmasına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.

Yaşanan kitapçık skandalı sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Henüz Türkiye genelindeki LGS sınavının tamamının iptal edilmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı. Ancak Şahinler Anadolu Lisesi'nin ilgili salonunda sınava giren öğrenciler açısından özel bir değerlendirme yapılabileceği konuşuluyor.

Veliler, yalnızca bir salonda yaşanmış gibi gösterilerek olayın küçümsenmesini kabul etmiyor. Öğrencilerin sınav sırasında kitapçıklarının ellerinden alınarak birkaç kez değiştirildiğini, sınıfa girip çıkan görevlilerin konsantrasyon bozduğunu ve birçok çocuğun ağladığını anlatan aileler, çocuklarının yaşadığı travmanın görmezden gelinmemesi gerektiğini savunuyor.