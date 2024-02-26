2024 kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak? 2000 sonrası kademeli emeklilik tablosu

Kısmi emeklilik olarak da bilinen kademeli emeklilik için bekleyiş sürüyor. Düzenleme için Torba Yasa maddeleri araştırılıyor. Ancak kademeli emekliliğin Torba Yasa'da yer aldığına dair henüz bir detay bulunmuyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya dair, ''Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" dedi ve ''Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor.'' cümlesini de ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Işıkhan, Bağ-kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaademizi de inşallah yerine getireceğiz."

Kademeli emeklilik genellikle yaşlılık aylığına hak kazanmış çalışanlar için uygulanır. Bu sistem, çalışanların emeklilik yaşını beklemek yerine, daha erken bir tarihte kısmi emeklilik avantajlarından yararlanmalarına olanak sağlar. Kademeli emeklilikten yararlanabilecek kişiler genellikle belirli bir hizmet süresini doldurmuş ve belirli yaş kriterlerini karşılamış olanlardır. Peki, Peki, kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak 2024? Kademeli emeklilik nedir, şartları nedir?Kademeli Emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.Kademeli emeklilik ile ilgili henüz bir yasa çalışması bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler olduğu takdirde haberimize eklenecektir.İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişileri kapsayan EYT yasası, yaş şartının kaldırılması ve prim ve hizmet yılı şartlarının yerine getirilmesi durumunda emeklilik hakkını kazandırmıştı. Ancak, EYT yasası sadece bu tarihler arasında işe girenleri kapsamaktaydı. Bu durum, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayan kişiler için erken emeklilik hakkının kaybedilmesi anlamına geliyordu.Bu nedenle, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayan kişiler, kendilerine kademeli emeklilik hakkı verilmesini talep ettiler. Bu kişiler, sadece bir günle emekliliği kaçırdıklarını ve 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Bu talepler sonucunda, kademeli emeklilik yasası gündeme geldi.Emekli olabilme konusu emekli olmayı bekleyen birçok kişi için oldukça önemli bir konudur. Normal şartlarda insanların emekli olma hakkını elde edebilmesi için hem yaş sınırını yerine getirmesi hem de prim gün sayısını doldurması gerekmektedir. Fakat bu alanda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte emeklilikte yaşa takılanlar sistemi adı altında bir sistem getirilmiştir.Bu sistem 1999 yılı öncesi sigortalı olan kişilere özel olarak tanınan bir sistem olarak bilinir. Kısaca EYT olarak da tabir edilen bu sistemde prim gün sayısı baz alınmaktadır. Bu sistem belli bir sene öncesini kapsadığı için 1999 senesi sonrası olan kişiler için de kademeli emeklilik hakkı doğmuştur. Ancak bu emeklilik düzenlemesinden faydalanılabilinmesi için bazı koşulların yerine getirilmiş olması önemlidir. Genel olarak kademeli emeklilik şartları ise şu şekildedir:Kademeli emeklilikten yararlanabilmek için belirtilen yaşa gelinmesiKademeli emeklilikten faydalanabilmek için belirtilen prim gün sayısının dolmuş olmasıSSK kapsamında olan kadınların sigortalı geçen sürelerinin en az 20 sene olmasıSSK kapsamında olan erkeklerin sigortalı geçen sürelerinin en az 25 yıl olmasıSSK kapsamında olan kadın ve erkeklerin çalıştıkları süre dâhilinde ödendiği prim gün sayısının 5000 gün ile 5975 gün arasında olmasıBağkur'lu olan kadın ve erkeklerde ise kademeli emeklilik koşulları biraz farklıdır. Kadınların prim gün sayısı olarak 7200 günü tamamlaması gerekirken erkek çalışanların ise 9000 prim gününü doldurmuş olma şartı vardır.Kademeli emeklilik sisteminde insanların daha kolay bir şekilde emekli olması hedef alınmaktadır. Bu bağlamda kişiler belirli bir yaşa geldiklerinde ve emeklilik için gerekli olan prim gününü tamamladıklarında kısmen de olsa emekli olma haklarına sahip olur. 1999 senesi sonrası sigortalı olan kişiler için de bu emeklilik sistemi geçerlidir. Hem Sosyal Sigortalılar Kurumuna bağlı olanlar hem de Bağkur'lu olanlar bu emeklilik sisteminden belirtilen koşulları yerine getirdikleri takdirde kolay bir şekilde yararlanabilir.Erken emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi içerisinde de kademeli emeklilik sistemi yer almaktadır. 1999 senesi öncesinde ilk sigorta başlangıcı olan kişiler EYT sisteminden faydalanabilen kişilerdir. Bu kişiler için de prim gün sayısına kademeli olarak artış getirilmiştir. EYT kademeli emeklilik şartları arasında en önemlisi prim gün sayısının tamamlanmasıdır. Prim gün sayısını tamamlayanlar yaş kısıtlamasına takılmadan bu sistemden faydalanabilir. Kademeli emeklilik sisteminde ilk sigortalı oluş tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.