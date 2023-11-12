Haber Tarihi: 12 Kasım 2023 15:56 - Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 15:56

2024 ALES/3 ne zaman? 2023 ÖSYM ALES sınav yerleri: Kaç dakika?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavı için geri sayım başladı. Bu yılın üçüncü ALES sınavına girecek olan yüksek lisans adayları, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak?

2024 ALES/3 ne zaman? 2023 ÖSYM ALES sınav yerleri: Kaç dakika?
Abone Ol
Bu yıl üçüncü kez yapılacak olan ALES sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. 2023 yılınan son ALES sınavı için hazırlıklar sürmeye devam ederken, sınava girecek olan adayların sınav giriş belgeleri yayımlandı. İşte ALES sınav tarihi ve sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) katılım sağlayacak adayların belgeyi sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı izle şifresiz | BJK - Başakşehir maçı canlı izle HD Gündem Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı izle şifresiz | BJK - Başakşehir maçı canlı izle HD
2024 ALES/3 ne zaman? 2023 ÖSYM ALES sınav yerleri: Kaç dakika? Gündem 2024 ALES/3 ne zaman? 2023 ÖSYM ALES sınav yerleri: Kaç dakika?
Bandırmaspor zirve takibini sürdürüyor Spor Toto 1. Lig Bandırmaspor zirve takibini sürdürüyor
Markus Gisdol, Beşiktaş maçında yok! Samsunspor Markus Gisdol, Beşiktaş maçında yok!
Rıza Çalımbay: 'Zor günde çağırdılar, geldim' Beşiktaş Rıza Çalımbay: "Zor günde çağırdılar, geldim"
5 gollü maçta gülen taraf Sakarya! Spor Toto 1. Lig 5 gollü maçta gülen taraf Sakarya!
Pendikspor'a 3 puanı Erencan getirdi! Pendikspor Pendikspor'a 3 puanı Erencan getirdi!
Eski amatör futbolcu Mehmet Ceylan'ın forma koleksiyonu dikkat çekti Futbol Eski amatör futbolcu Mehmet Ceylan'ın forma koleksiyonu dikkat çekti
Wanda Nara: 'Icardi çılgına dönmüştü!' Galatasaray Wanda Nara: "Icardi çılgına dönmüştü!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Adana Demirspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
2
Beşiktaş - Başakşehir: İlk 11'ler
3
Fenerbahçe'de Fred gerçeği!
4
Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı! Real Madrid'de flaş karar!
5
Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi: Conor Gallagher
6
Erman Toroğlu: "Bu 3 hakem yalan söylüyor!"
7
Josef'ten Galatasaray için flaş paylaşım!

SON HABERLER

yukarı ok