2024 ALES/3 ne zaman? 2023 ÖSYM ALES sınav yerleri: Kaç dakika?

Bu yıl üçüncü kez yapılacak olan ALES sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. 2023 yılınan son ALES sınavı için hazırlıklar sürmeye devam ederken, sınava girecek olan adayların sınav giriş belgeleri yayımlandı. İşte ALES sınav tarihi ve sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı için tarih belli oldu.Buna göre; ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) katılım sağlayacak adayların belgeyi sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.