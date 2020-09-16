16 Eylül'de doğan ünlüler, Hangi ünlü bugün doğdu?

16 EYLÜL'DE DOĞAN ÜNLÜLER, BUGÜN KİM DOĞDU

Ad Soyad Doğum Tarihi Yaş Albert Szent-Györgyi 16 Eylül 1893 Cumartesi ( Ölümü 1986, 93 Yaşında ) Aleksandr Medved 16 Eylül 1937 Perşembe 83 Yaşında Alexander Korda 16 Eylül 1893 Cumartesi ( Ölümü 1956, 63 Yaşında ) Alexis Bledel 16 Eylül 1981 Çarşamba 39 Yaşında B.B. King 16 Eylül 1925 Çarşamba ( Ölümü 2015, 90 Yaşında ) Breyten Breytenbach 16 Eylül 1939 Cumartesi 81 Yaşında Charles Thomas Newton 16 Eylül 1816 Pazartesi ( Ölümü 1894, 78 Yaşında ) Daoguang 16 Eylül 1782 Pazartesi ( Ölümü 1850, 68 Yaşında ) David Copperfield 16 Eylül 1956 Pazar 64 Yaşında Frans Eemil Sillanpää 16 Eylül 1888 Pazar ( Ölümü 1964, 76 Yaşında ) Jean Arp 16 Eylül 1887 Cuma ( Ölümü 1966, 79 Yaşında ) Karen Horney 16 Eylül 1885 Çarşamba ( Ölümü 1952, 67 Yaşında ) Katie Melua 16 Eylül 1984 Pazar 36 Yaşında Lauren Bacall 16 Eylül 1924 Salı ( Ölümü 2014, 90 Yaşında ) Lee Kuan Yew 16 Eylül 1923 Pazar ( Ölümü 2015, 92 Yaşında ) Manuel Pellegrini 16 Eylül 1953 Çarşamba 67 Yaşında Marc Anthony 16 Eylül 1968 Pazartesi 52 Yaşında Mehmet Ali Şahin 16 Eylül 1950 Cumartesi 70 Yaşında Merve Boluğur 16 Eylül 1987 Çarşamba 33 Yaşında Mickey Rourke 16 Eylül 1952 Salı 68 Yaşında Mihail Kutuzov 16 Eylül 1745 Perşembe ( Ölümü 1813, 68 Yaşında ) Muammer Hacıoğlu 16 Eylül 1945 Pazar ( Ölümü 1992, 47 Yaşında ) Nick Jonas 16 Eylül 1992 Çarşamba 28 Yaşında Nikolay Ostrovski 16 Eylül 1904 Cuma ( Ölümü 1936, 32 Yaşında ) Ronnie Drew 16 Eylül 1934 Pazar ( Ölümü 2008, 74 Yaşında ) Yonca Evcimik 16 Eylül 1963 Pazartesi 57 Yaşında Yuan Shikai 16 Eylül 1859 Cuma ( Ölümü 1916, 57 Yaşında )

Bugün kimin doğum günü araması yapıldığında karşımıza çıkan ünlü ve tanınmış isimler oluyor. Tanınmış isimlerin doğum günleri sıklıkla merak edilir bunun nedeni ise tanınmış kişilerin anma etkinlikleri veya onların hayattayken meydana getirdiği eserleri düşünmek her zaman doğru bir davranıştır. 16 Eylül tarihinde de dünyanın ünlü isimlerinin doğum günleriyle karşı karşıya kalıyoruz.16 Eylül 2020 tarihinde dünyaya gelen yerli ve yabancı tanınmış kişilerin doğumgünlerini merak edenler için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.Doğum günü ya da yaş günü, miladi veya herhangi başka bir takvime göre, bir insanın doğduğu gün. Doğum günü kavramı ile genellikle bu günde gerçekleşen kutlamalar da kastedilir. Pek çok kültürde doğum günü kutlamalarına rastlanır. Çağdaş doğum günü kutlamalarında mumlarla süslenmiş yaş pastaya sıklıkla rastlanır. Kişinin yaşı küçükse, çoğunlukla yıl adedi kadar mum konur.Yapımı için malzemeler150 gram tereyağı1 su bardağı şeker3 adet yumurta1+1/4 su bardağı un1,5 çay kaşığı kabartma tozu2 çorba kaşığı kakao2 çorba kaşığı süt1 parça yağlı kağıtİçi için:1 paket çikolatalı krem şantiArzu edilen meyvelerSüsleme için:1 paket bitter çikolata1 paket fıstıklı çikolataKeki hazırlamadan önce krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve dondurucuya koyun.İçine koyacağınız meyveleri doğrayın ve bir süzgeçte suyunun süzülmesi için bekletin.Bir kaseye çikolataları bölerek koyun, üzerine 1 çay bardağı su ilave edin.Oda sıcaklığında yumuşayan tereyağını şeker ile çırpın.Yumurtaları karışıma ilave edip karıştırın.Unu, kabartma tozunu, kakao ve sütü de ekleyip iyice çırpın.Kek kalıbına yağlı kağıt serin ve karışımı içine döküp fırına koyun.180 derecede 30-40 dakika arası pişirin.Çikolatalı kaseyi ocağın üzerine koyun. Erimeye başlayınca ara ara karıştırın.Keki kalıptan çıkarın ve 2'ye kesin.Hazırladığınız krem şantiyi kekin bir parçasının üzerine sürün ve meyveleri de ilave edip üstünü kapatın.Kalan krem şantiyi de kekin yan çevresine sürün.Erimiş çikolataları da kekin üzerine gezdirin.Üzerini zevkinize göre süsleyin.Buzdolabında servise kadar dinlendirin.