16 Eylül'de doğan ünlüler, Hangi ünlü bugün doğdu?

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|Ad Soyad
|Doğum Tarihi
|Yaş
|Albert Szent-Györgyi
|16 Eylül 1893 Cumartesi
|( Ölümü 1986, 93 Yaşında )
|Aleksandr Medved
|16 Eylül 1937 Perşembe
|83 Yaşında
|Alexander Korda
|16 Eylül 1893 Cumartesi
|( Ölümü 1956, 63 Yaşında )
|Alexis Bledel
|16 Eylül 1981 Çarşamba
|39 Yaşında
|B.B. King
|16 Eylül 1925 Çarşamba
|( Ölümü 2015, 90 Yaşında )
|Breyten Breytenbach
|16 Eylül 1939 Cumartesi
|81 Yaşında
|Charles Thomas Newton
|16 Eylül 1816 Pazartesi
|( Ölümü 1894, 78 Yaşında )
|Daoguang
|16 Eylül 1782 Pazartesi
|( Ölümü 1850, 68 Yaşında )
|David Copperfield
|16 Eylül 1956 Pazar
|64 Yaşında
|Frans Eemil Sillanpää
|16 Eylül 1888 Pazar
|( Ölümü 1964, 76 Yaşında )
|Jean Arp
|16 Eylül 1887 Cuma
|( Ölümü 1966, 79 Yaşında )
|Karen Horney
|16 Eylül 1885 Çarşamba
|( Ölümü 1952, 67 Yaşında )
|Katie Melua
|16 Eylül 1984 Pazar
|36 Yaşında
|Lauren Bacall
|16 Eylül 1924 Salı
|( Ölümü 2014, 90 Yaşında )
|Lee Kuan Yew
|16 Eylül 1923 Pazar
|( Ölümü 2015, 92 Yaşında )
|Manuel Pellegrini
|16 Eylül 1953 Çarşamba
|67 Yaşında
|Marc Anthony
|16 Eylül 1968 Pazartesi
|52 Yaşında
|Mehmet Ali Şahin
|16 Eylül 1950 Cumartesi
|70 Yaşında
|Merve Boluğur
|16 Eylül 1987 Çarşamba
|33 Yaşında
|Mickey Rourke
|16 Eylül 1952 Salı
|68 Yaşında
|Mihail Kutuzov
|16 Eylül 1745 Perşembe
|( Ölümü 1813, 68 Yaşında )
|Muammer Hacıoğlu
|16 Eylül 1945 Pazar
|( Ölümü 1992, 47 Yaşında )
|Nick Jonas
|16 Eylül 1992 Çarşamba
|28 Yaşında
|Nikolay Ostrovski
|16 Eylül 1904 Cuma
|( Ölümü 1936, 32 Yaşında )
|Ronnie Drew
|16 Eylül 1934 Pazar
|( Ölümü 2008, 74 Yaşında )
|Yonca Evcimik
|16 Eylül 1963 Pazartesi
|57 Yaşında
|Yuan Shikai
|16 Eylül 1859 Cuma
|( Ölümü 1916, 57 Yaşında )