106 dakika oynandı, Bournemouth ve Tottenham adeta fırsat tepti!

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta mücadelesinde Bournemouth ile Tottenham, 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
106 dakika oynandı, Bournemouth ve Tottenham adeta fırsat tepti!
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09 Temmuz 2020 22:00
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Bournemouth, Tottenham'ı konuk etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan ve tam 106 dakika oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bournemouth'un 90. dakikada Callum Wilson ile bulduğu gol, VAR sisteminin "elle oynama" uyarısıyla iptal edildi.

Son 5 maçta 3. kez puan kaybeden Tottenham, 49 puanla 9. sırada yer buldu ve Arsenal'in puan kaybettiği haftada fırsatı kullanamadı. Üst üste 9 maçtır galibiyet alamayan Bournemouth ise 28 puanla 18. sırada yer aldı ve West Ham'ın kaybettiği haftada fırsat tepti.

Tottenham, gelecek hafta Arsenal'i konuk edecek. Bournemouth ise Leicester'ı ağırlayacak.



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