106 dakika oynandı, Bournemouth ve Tottenham adeta fırsat tepti!

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Bournemouth, Tottenham'ı konuk etti.



Vitality Stadyumu'nda oynanan ve tam 106 dakika oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Bournemouth'un 90. dakikada Callum Wilson ile bulduğu gol, VAR sisteminin "elle oynama" uyarısıyla iptal edildi.



Son 5 maçta 3. kez puan kaybeden Tottenham, 49 puanla 9. sırada yer buldu ve Arsenal'in puan kaybettiği haftada fırsatı kullanamadı. Üst üste 9 maçtır galibiyet alamayan Bournemouth ise 28 puanla 18. sırada yer aldı ve West Ham'ın kaybettiği haftada fırsat tepti.



Tottenham, gelecek hafta Arsenal'i konuk edecek. Bournemouth ise Leicester'ı ağırlayacak.



