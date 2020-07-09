106 dakika oynandı, Bournemouth ve Tottenham adeta fırsat tepti!

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Bournemouth, Tottenham'ı konuk etti.
Vitality Stadyumu'nda oynanan ve tam 106 dakika oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bournemouth'un 90. dakikada Callum Wilson ile bulduğu gol, VAR sisteminin "elle oynama" uyarısıyla iptal edildi.
Son 5 maçta 3. kez puan kaybeden Tottenham, 49 puanla 9. sırada yer buldu ve Arsenal'in puan kaybettiği haftada fırsatı kullanamadı. Üst üste 9 maçtır galibiyet alamayan Bournemouth ise 28 puanla 18. sırada yer aldı ve West Ham'ın kaybettiği haftada fırsat tepti.
Tottenham, gelecek hafta Arsenal'i konuk edecek. Bournemouth ise Leicester'ı ağırlayacak.
Vitality Stadyumu'nda oynanan ve tam 106 dakika oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bournemouth'un 90. dakikada Callum Wilson ile bulduğu gol, VAR sisteminin "elle oynama" uyarısıyla iptal edildi.
Son 5 maçta 3. kez puan kaybeden Tottenham, 49 puanla 9. sırada yer buldu ve Arsenal'in puan kaybettiği haftada fırsatı kullanamadı. Üst üste 9 maçtır galibiyet alamayan Bournemouth ise 28 puanla 18. sırada yer aldı ve West Ham'ın kaybettiği haftada fırsat tepti.
Tottenham, gelecek hafta Arsenal'i konuk edecek. Bournemouth ise Leicester'ı ağırlayacak.