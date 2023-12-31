Yılbaşı için geri sayım başladı. 1 Ocak yeni yılda Pazartesi gününe denk geliyor. Önümüzdeki Pazartesi günü bankalarda işlem yapacaklar ise merak içerisinde "1 Ocak Pazartesi günü bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

1 Ocak Pazartesi bankalar açık mı? Yarın bankalar açık mı? Yeni yıl heyecanı yurt genelinde yaşanırken kargo şirketlerinin çalışma durumu da merak edildi.Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı? yılbaşında banka şirketleri çalışıyor mu?2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacaktır. Özel sektörde yer almayan tüm kamu kuruluşları kapalı olacak. Bankalar da 1 Ocak'ta kapalı olacaklar.Yılbaşı: 1 Ocak 2024 PazartesiRamazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 SalıRamazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 ÇarşambaRamazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 PerşembeRamazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 CumaUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan SalıEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs ÇarşambaAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs PazarKurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 CumartesiKurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 PazarKurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 PazartesiKurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 SalıKurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 ÇarşambaDemokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 PazartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 CumaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı