Haber Tarihi: 27 Nisan 2025 12:14 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 12:14

1 Mayıs'ta kamu ve özel sektöre tatil mi? 2025

Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Peki, bu özel günde özel sektör çalışanları da resmi tatil mi yapıyor? 1 Mayıs'ta kamu ve özel sektöre tatil mi? 2025

1 Mayıs'ta kamu ve özel sektöre tatil mi? 2025
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1 Mayıs resmi tatil mi sorusu, kamu kurumları ve özel sektör bünyesinde çalışan pek çok vatandaşın araştırdığı konu oluyor. Emek ve Dayanışma Günü olarak her yıl bazı etkinliklerle kutlanan işçi bayramı, bu yıl da pek çok noktada gerçekleşecek. Bu kapsamda resmi dairelerin bazıları kapalı tutulacak. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? Kamu kurumları ve özel sektör 1 Mayıs'ta çalışıyor mu? İşte, resmi tatil detaylarına dair bilgiler

1 Mayıs'ta Özel Sektör Çalışanları Tatil Yapacak mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı, 1923 yılından beri Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu yasal düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 1 Mayıs'ta resmi tatil yapmaktadır.

Peki, özel sektör çalışanları için durum nedir?

Özel sektör çalışanlarının 1 Mayıs'ta resmi tatil yapıp yapmayacağı, iş sözleşmelerinde yer alan hükümlere bağlıdır.

İş sözleşmesinde 1 Mayıs'ın resmi tatil olduğu açıkça belirtilmişse, özel sektör çalışanı da bu tarihten faydalanarak resmi tatil yapabilir.

İş sözleşmesinde 1 Mayıs'ın resmi tatil olmadığına dair bir kayıt yoksa, otomatik olarak 1 Mayıs'ta resmi tatil hakkı oluşmaz.

1 Mayıs'ta çalışacak olan özel sektör çalışanları için fazladan ücretlendirme durumu da sözleşmeye göre belirlenir.

Bazı iş sözleşmelerinde 1 Mayıs'ta çalışacak olanlara fazladan ücret veya fazladan izin hakkı tanınır.

Sözleşmede böyle bir hak bulunmuyorsa, 1 Mayıs'ta çalışacak olan özel sektör çalışanları normal ücretlerini alırlar.

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