1 Mayıs paylaşımları 2025! En güzel 1 Mayıs mesajları

Türkiye Cumhuriyet için bu özel günde birçok insan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlayacak. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı için yazılmış en güzel şiirlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte o şiirler...-1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.-Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.-1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.-En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.-1 Mayıs'ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum...-ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.-Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.-Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun.-Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz.-İşçiIerin bir an önce iş-emekçi dünya görüşüne varmaIarını yada vardırmaIarını diIiyorum. BirIik ve dayanışma inancıyIa emek, barış ve özgürIük mücadeIesinde tüm eziIenIerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutIarım.-Tüm farkı yaratan emektir. -John Locke--1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür...-Özgür ve eşit bir gelecek için mücadele verdik, elbet bir gün güneş doğacak ve karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Güzel günler göreceğiz çocuklar…-Vermeyin insana izin kanması ve susması için, Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler...-Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.-İşçi olmayı ben seçmedim, ne olursam olayım insanlıktan vazgeçmedim...-Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. -Emiliano Zapata--BirIik ve dayanışma inancıyIa emek, barış ve özgürIük mücadeIesinde tüm eziIenIerin 1 mayıs işçi bayramını kutIarım...-İşçi olsun patron olsun, ama en önce insan olsun...-Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.-Ekmek parası uğruna ölenlere selam olsun, akan tere selam olsun. 1 Mayıs İşçi Bayramımız Kutlu Olsun.-Ben ırgat olmayı, emekçi olmayı, işçi olmayı seçmedim. Ama ne olursam olayım insanlıktan hiç vazgeçmedim. 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun.Tek parti dönemi ve öncesiOsmanlı Devleti döneminde işçi örgütlenmesinin en gelişmiş olduğu yer Selanik'ti ve 1911 yılında burada tütün, liman ve pamuk işçileri, 1 Mayıs gösterisi düzenleyerek bu günü kutladılar.1912 yılında İstanbul'da ilk defa 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti.1923 yılında 1 Mayıs günü yasal olarak "İşçi Bayramı" ilan edildi.1924'te hükûmet kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını yasakladı.1925'te çıkan Takrir-i Sükun Yasası, İşçi bayramını kutlamayı yasakladı ve uzun yıllar bu yasak geçerliliğini korudu.1935 yılında 1 Mayıs'a "Bahar ve Çiçek Bayramı" adı verildi ve ücretsiz tatil günü ilan edildi.1976 yılında uzun yıllar sonra ilk defa geniş katılımlı 1 Mayıs kutlaması Taksim'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun organizasyonu altında gerçekleşti.1977 yılında İstanbul Taksim Meydanı'nda yaklaşık 500 bin kişiyle en geniş katılımlı 1 Mayıs toplantısı düzenlendi. Ancak, göstericilerin üzerine ateş açıldı ve göstericilerden 34'ü, yaralanarak ve üstlerine ateş açılması sonucu çıkan izdihamda ezilerek öldü. 1977 yılının 1 Mayıs günü, tarihe Kanlı 1 Mayıs olarak geçti. Askeri darbe hazırlığı olarak yapıldığı MİT tarafından Başbakan Süleyman Demirel'e rapor edilince, Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun derhal re'sen emekliye sevk edildi.1978'de yüzbinlerce kişi tarafından Taksim Meydanı'nda kutlandı.1979'da Sıkıyönetim Komutanlığı İstanbul'da miting yapılmasına izin vermedi, sokağa çıkma yasağı ilan etti. Buna rağmen İstanbul sokaklarında yüzbinlere ulaşan rakamlarla korsan 1 Mayıs kutlandı.1981'de Milli Güvenlik Konseyi 1 Mayıs'ı resmi tatil günü olmaktan çıkardı.1989'da trafik polisinin açtığı ateş sonucu işçi Mehmet Akif Dalcı yaşamını yitirdi.1996'da Taksim Meydanı'nın yasaklı olduğu gerekçesiyle Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 150 bin kişi katıldı. Eylemin ilk dakikalarında polisin silahsız göstericilere açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybedince, Kadıköy'de büyük bir kitlesel isyan gerçekleşti. Bu olaydan sonra Kadıköy 2005 yılına kadar 1 Mayıs kutlamalarına yasaklı kaldı. Ayrıca telsizinin sesini açık unutan bir sivil polisin göstericiler tarafından oldukça şiddetli bir şekilde dövülmesini Star TV'nin naklen duyurması ve bir başka yerde polislerin eğlenerek seyrettiği bir linç girişimini de naklen yayınlamasıyla hafızalara kazındı.21. yüzyıl2006 yılında en geniş katılımın yaşandığı ilçe Kadıköy oldu. Çeşitli sendikalar ve gruplar saat 12:00 sularında Rıhtım Caddesi'ne yürüdü. Düzenlenen miting sonrası saat 16:00 sularında gruplar tamamen dağıldı.2007 yılında 1 Mayıs'ı tekrar Taksim'de kutlayarak aynı zamanda 1977'de olan olayları anmak isteyen grupları polis silah, biber gazı, gaz bombası kullanarak durdurmaya çalıştı. 100'den fazla kişi yaralandı.Valiliğe göre 580, diğer kaynaklara göre 700'e yakın gözaltı gerçekleşti. İbrahim Sevindik adındaki bir vatandaş hayatını kaybetti.2008 Nisan'ında, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edildi.2008 yılında sendikaların hükümetle 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama konusunda uzlaşamaması sonucunda sendikalar, Taksim'e yürüme kararı aldı ve bazı sol görüşlü partiler de bu yürüyüşe katılacaklarını açıkladı. Bunun üzerine, güvenlik güçleri bir gün öncesinden hazırlıklara başladı ve sabah 06:30'dan itibaren Şişli'de, Osmanbey'de, Pangaltı'da, Nişantaşı'nda, Okmeydanı'nda, Dolapdere'de ve Kurtuluş'ta olaylar çıktı. Polisin, DİSK, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, ÖDP ve Halkın Kurtuluş Partisi binasında yönelik tutumu ve bir hastanenin acil servisi girişinde gaz bombası atarak birçok kişinin yaralanmasına neden olması çok tartışıldı.[1] Polis; bu olaylar sırasında biber gazı, gaz bombası, tazyikli ve boyalı su kullandı. DİSK binası önündeki olaylarda CHP milletvekili Mehmet Ali Özpolat, sıkılan biber gazı nedeniyle kalp spazmı geçirdi. Okmeydanı'nda Burhan Gül isimli 19 yaşında bir genç, başından plastik mermiyle vurularak yaralandı. Ayrıca Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda yapılan kutlamalarda da olaylar çıktı ve polis, göstericilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Ankara'da Sakarya Meydanı'nada yapılan kutlama olaysız sona erdi.2009 Nisan'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen önergeden sonra 1981'den sonra tekrar resmi bayram olarak kabul edildi.2009 Nisan Taksim'e çıkılmasına izin verilmedi.2010 1 Mayıs 140 bin kişinin katılımıyla Taksim'de kutlandı.2011 1 Mayıs hafif olaylarla kutlandı.2012 1 Mayıs polis gözetiminde kutlandı.2013 1 Mayıs dan 4 ay önce Taksim'i Yayalaştırma projesi adı altında 1 Mayısın Taksim'de kutlanılması yasaklandı ve buna rağmen bazı gruplar Taksimde kutlamaya çalıştı polis izin vermedi ve göstericilerle karşı ateşli ve ateşsiz silah kullandı hastanelere gaz bombası atarak ambulansları durdurdu 1977 den sonra olaylı bir mayıs olarak tarihe geçti.2018 yılı itibariyle resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs salı gününe denk geliyor. Özel sektör çalışanları, memurlar ve öğrenciler bugün tatil yapacak.Bu sene hafta içine denk gelmesi sebebiyle her sene olduğu gibi 1 Mayıs işçi bayramı (Emek ve Dayanışma Günü) resmi tatil olacak.Yıllardır 1 Mayıs gününde İşçi ve Emekçi Bayramı çerçevesinde kutlama yapılıyor. Bugün emek vererek çalışanların birlik ve dayanışma günü olarak anılıyor. Bu sene Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs İşçi Bayramı hafta içine denk geliyor. 1 Mayıs, 10 sene öncesine kadar İşçi Bayramı olarak kutlanıyordu. 2008 senesinde bu günün ismi değiştirildi. 1 Mayıs günü, Emek ve Dayanışma Günü Olarak anılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Mayıs ile ilgili çalışma yaparak bu günü resmi tatil ilan etti. 2009 yılından bu yana 1 Mayıs günü resmi tatil kapsamına alındı. Bu sene de milyonlarca çalışan, 1 Mayıs 2017 Salı Günü tatil yapacak.Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Bu durumda kamu kurum ve kuruluşlarından olan Bankalar, Okullar, Hastaneler (aciller hariç) PTT, SGK gibi kurumlar da 1 Mayıs günü tatil olacak ve resmi işlemler yapılamayacaktır.Kamu bankalarında ve özel bankalarda çalışanlar, Salı günü tatil kapsamına girdiği için bankalar kapalı olacak. Vatandaşlar, Salı günü ATM'lerde işlem yapabilecek.Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 1 Mayıs 2018 tarihinde kapalı olacak. PTT'ye ait ATM'lerde Salı günü işlemler yapılabilecek.Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2018 tarihinde polikliniklerin kapalı olacağını açıkladı. Ancak tüm hastanelerde 'Acil Servis' açık kalacak, acil olan hastaların tedavileri acil servislerde yapılacaktır.Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Kurumların aldığı karara göre tatil günlerinde il ve ilçelerdeki bazı şubelerin kapalı olması durumuyla karşılaşabilir. Bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır.Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) resmi tatil olan 1 Mayıs Salı günü yapılacak seferler hakkında açıklama yaptı.İETT'nin internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2018 Salı günü hatlarımız Cumartesi sefer saatleri ile çalışacak olup Bulunmuş Eşya Büromuz kapalı olacaktır. Yolcularımıza duyurulur." denildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılacak.Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa'dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli'den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Defterdar Yokuşu'ndan Taksim'e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa meydan akım Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine verilecek. Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.Turgut Özal Bulvarı, (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), ve Şehit Nedim Özpolat Sokağın trafiğe kapatılacağı belirtildi.Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100 ve Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.