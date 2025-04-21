Türksat 6A nedir, ne işe yarayacak? 

Türkiye'nin uydu yolculuğu 1994 yılında yörüngeye tırmanan Türksat 1B ile başlamıştı. Bu uyduyu 1996'da Türksat 1C ve 2001'de Türksat 2A takip etmişti. Sonrasında fırlatılan uydularda ise adım adım yerlilik oranları artırılmıştı. Geçtiğimiz yıl fırlatılan Türksat 6A ise bu yolculuktaki en büyük başarı. Yapılan çeşitli testlerin ardından bugün, 21 Nisan itibariyle hizmete girecek olan Türksat 6A, Türkiye'nin uydu kapsama alanını 3,5 milyardan 5 milyar kişiye çıkaracak ve 15 yıl boyunca yörüngede görev alacak.Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırırken bu başarının arkasında ise ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH gibi firmalar bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Türksat 6A, yüzde 80'in üzerinde yerlilikle 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Türksat 6A'nın temel işlevi, televizyon yayıncılığı, internet hizmetleri, veri iletişimi, askeri iletişim ve bazı mobil iletişim altyapılarını desteklemek olacak.Bu sayede, Türkiye'nin iletişim altyapısı güçlenecek ve daha geniş bir kapsama alanı sağlanacak. Uydu, sivil ve askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılayarak, Türkiye'nin stratejik iletişim kapasitesini artıracak. Mevcut haberleşme uydularına yedeklik sağlayarak Türkiye'nin uydu kapasitesini artıran Türksat 6A, aynı zamanda teknolojik sürdürülebilirlik ve süreklilik açısından da önemli bir boşluğu dolduracak.Hatırlanacağı üzere Türksat 6A, 4 Haziran 2024'te Antonov 124 uçağıyla ABD'ye gönderilmiş ve 9 Temmuz 2024'te saat 02.30'da da Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Fırlatma sonrası yapılan 5 ateşlemeyle uydu, geçici olarak 50 derece doğu yörüngeye oturtulmuş ve 23 Ekim 2024'e kadar çeşitli testler burada icra edilmişti.Türksat 6A, sonrasında 12 gün süren yolculuk ve 6 ateşleme ile 28 Aralık 2024'te 42 derece doğu nihai görev yörüngesine geçiş yaptı. Burada da uydunun görev yörüngesinde gerçekleştirilmesi gereken diğer tüm testler yapıldı. Bu yörüngede aynı zamanda 17 Şubat'ta ilk test yayını da yapıldı.Bu arada Türksat'ın 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğini belirtelim. Türksat 6A ile Türkiye, kapsama alanı açısından da önemli bir alana hizmet verebilecek. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya artık kapsama alanına girecek.Türksat 5B'deki işbirlikleriyle Türkiye'nin ilk milli ekipmanları Ku-Bant Almaç ve Ka-Bant LNA'yı geliştiren ASELSAN, edindiği bilgi birikimiyle Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da da görev alan ASELSAN, Ku-Bant ve X-Bant haberleşme görev yükleri çözümlerini bir üst seviyeye çıkardı.CTech, TÜRKSAT 6A Projesinde "Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt Sistemi'nin geliştirilmesinden sorumlu olmuştu.TÜBİTAK UZAY ise Türksat 6A'nın tüm omurgasından sorumluydu. Proje kapsamında uçuş bilgisayarı, HALE-1500 elektrik itki motoru, güç dağıtım birimi, kimyasal itki arayüz birimi, ısıl kontrol arayüz birimi, tepki tekeri arayüz birimi, güç düzenleme birimi, yakıt tankı, yakıt besleme birimi, tepki tekeri, güneş algılayıcı, yıldızizler ve güç işleme ve kontrol birimi yerli olarak geliştirilerek uyduya entegre edildi.TUSAŞ ise proje kapsamında uydunun yapısal, ısıl ve kimyasal itki alt sistemleri ile mekanik yer destek ekipmanlarının geliştirilmesi, kablaj tasarım ve üretiminde sorumluluk almıştı.Teknik açıdan bakıldığında Türksat 6A, yaklaşık 8,4 kilovatlık güç kapasitesine sahip olacak ve 15 ila 16 yıl arasında hizmet verecek şekilde tasarlandı. İçinde kullanılan haberleşme transponderleri tamamen yerli mühendislik ürünü olup, elektromanyetik uyumluluk, güç yönetimi, termal kontrol ve itki sistemleri gibi birçok alt bileşeni de Türkiye'de üretildi. Bu sayede Türkiye, sadece bir uyduyu üretmekle kalmadı; aynı zamanda bu uydunun çalışmasını sağlayan alt sistemler için de kritik bilgi ve deneyim kazanmış oldu. - Kaynak: donanimhaber.com