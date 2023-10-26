Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 17:45

Zrinjski Legia Varşova Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Zrinjski Legia Varşova Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Zrinjski Legia Varşova maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Zrinjski Legia Varşova maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Legia Varşova, UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Zrinjski ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Zrinjski Legia Varşova maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Zrinjski Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Zrinjski Legia Varşova maçı canlı izleme detayları

Zrinjski Legia Varşova Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Zrinjski Legia Varşova Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Legia Varşova, deplasmanda Zrinjski ile karşı karşıya gelecek. Peki, Zrinjski Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Zrinjski Legia Varşova maçı şifresiz canlı izleme detayları…
ZRİNJSKİ – LEGİA VARŞOVA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



ZRİNJSKİ – LEGİA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zrinjski - Legia Varşova maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ




UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:


19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka) 

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