Zion Williamson bu sezon geri dönmeyecek!

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın bu sezon parkelere dönmesinin beklenmediği açıklandı.



The Athletic'ten Shams Charania, Williamson'ın bu sezon oynamak için dönmesinin beklenmediğini, ancak saha içi çalışmalarında ilerleme kaydettiğini bildirdi. Williamson'ın sabit şut attığı ve ameliyat geçirdiği ayağının üzerine basabildiği görülmüştü.



Pelicans'ın normal sezonda 10 maçı kaldığı için, Zion'un bu süreçte beşe beş basketbol aktivitelerine katılması için yeterli zaman olmadığı kaydedildi.



Williamson, iki hafta önce kırık ayağının iyileşme sürecinde bulunduğu Portland'dan New Orleans'a geri dönmüştü.