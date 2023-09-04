Zion, vücudunu "uzun bir sezona hazırlıyor" iddiası!

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın vücudunu uzun bir sezona hazırlamaya odaklandığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Zion, vücudunu 'uzun bir sezona hazırlıyor' iddiası!
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04 Eylül 2023 13:56
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın vücudunu uzun bir sezona hazırlamaya odaklandığı iddia edildi.

NBA'e girdiğinden beri sezon başına yalnızca 28,5 maçta forma giyebilmiş olan Williamson, Pelicans'ın playoff yarışına girmeye çalıştığı hiçbir dönemde sağlıklı kalamamıştı.

Pelicans muhabiri Will Guillory, Williamson'ın bu yaz dayanıklılık üzerine odaklandığını ve "uzun bir sezona hazır olmaya" dikkat ettiğini açıkladı:

"Zion'ın bu yaz yaptığı çalışmalarla ilgili güzel şeyler duyuyorum. Vücudunu uzun bir sezona hazırlamaya odaklandığını söylemişlerdi. Bu konuda kendini kanıtlaması gerektiğini hissediyor."

Geçtiğimiz sezon Williamson maç başına 26,0 sayı, 7,0 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalamıştı.

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