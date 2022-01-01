Zion için ikinci bir ameliyat gerekebilir!

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın, ayağı için ikinci bir ameliyata ihtiyacı olabileceği iddia edildi.



Times Picayune'den Christian Clark'a göre Zion'ın sağ ayağından ikinci bir ameliyat olması ihtimali bulunsa da, henüz herhangi bir karar varılmış değil.



Williamson'ın Aralık ayında antrenmana dönebileceği duyurulmuş, ancak yıldız oyuncu o dönemde sağ ayağında ağrı hissetmeye başlamıştı ve sonrasında tedavi görmek için Los Angeles'a gitmişti.



Zion'ın, neredeyse tüm profesyonel kariyeri boyunca fazla kilolu olmasının iyileşme sürecini karmaşık bir hale getirdiği söylendi.



Takımın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, geçtiğimiz hafta Williamson'ın bu hafta veya gelecek hafta sağ ayağına bir kez daha tıbbi görüntüleme yaptıracağını açıklamıştı.



