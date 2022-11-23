Yusuf Yazıcı terapi alıyor

Yusuf'un Dünya Kupası arasında saha içi kadar saha dışında da destek aldığı ve profesyonel ekibiyle beraber özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı terapi alıyor
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23 Kasım 2022 10:52
Lille'den kiralık olarak yuvaya dönen Yusuf Yazıcı, sezonun ilk bölümünde beklentileri tam olarak karşılayamamıştı.

Bu nedenle üzgün olan Yusuf'un Dünya Kupası arasında saha içi kadar saha dışında da destek aldığı ve profesyonel ekibiyle beraber özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Psikoloğu, fiziksel antrenörü ve uyku koçunu Trabzon'a çağıran Yusuf aradan sonra çok daha güçlü dönmek istiyor. 

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