Yusuf Yazıcı Moskova'da sağlık kontrolünden geçti

Yusuf Yazıcı CSKA'ya imza atmak için Moskova'da sağlık kontrolünden geçti ve bu gelişmelerin ardındna menajeri Adem Cebeci kısa bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Yazıcı Moskova'da sağlık kontrolünden geçti
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15 Ocak 2022 02:32
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, adım adım CSKA Moskova'ya transfer oluyor.

Lille kulübüyle anlaşma sağlayan CSKA kulübünün Yusuf Yazıcı ve menajerin Moskova'ya davet ettiği ve sağlık kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Menajer Adem Cebeci Rus basınına yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gitti, yakın zamanda kulüplerden açıklama yapılacak onları bekleyin" ifadelerini kullandı.

Fransız kulübü Lille ile CSKA Moskova'nın 6 aylık kiralama anlaşması yaptığı ancak 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olabileceği de ifade ediliyor.

Yusuf Yazıcı, teknik direktör Galtier'in Lille'den ayrılmasından sonra bu sezon fazla forma şansı bulamamış ve Fransız ekibinden ayrılık kararı almıştı.

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