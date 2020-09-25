Yunus Akgün'ün yeni takımı açıklandı!

Galatasaray, genç futbolcu Yunus Akgün'ün kiralandığı takımı açıkladı.

Haber; Sporx.com
Yunus Akgün'ün yeni takımı açıklandı!
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25 Eylül 2020 13:00
Süper Lig ekibi Galatasaray, Yunus Akgün'ün kiralandığını duyurdu.

Sarı - kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcunun TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."



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