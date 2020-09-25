Yunus Akgün'ün yeni takımı açıklandı!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Yunus Akgün'ün kiralandığını duyurdu.
Sarı - kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcunun TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."
Sarı - kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcunun TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."